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GATES RACKETEERING NOW AMERICAN POLITICIAN'S BREAD AND BUTTER - AMERICA'S ILLEGAL VACCINE INDUSTRY AND BLOSSOMING CHAMBER OF HORRORS
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47 views • August 02, 2020
GATES CONVICTED MICROSOFT RACKETEERING – ANTI-TRUST CRIME "TRANSFORMED" INTO U.S. GOVERNMENT DOING HIS MONEY LAUNDERING
GATES INVESTING BILLIONS OF DOLLARS BUILDING "VACCINE" FACTORIES IN CHINA – INVESTING BILLIONS IN CHINA - THE CONTINUING SAGA OF THE GATES/FAUCI/BIRX RUN WHITE-HOUSE TURNING AMERICA INTO A CONSTANT CHAMBER OF HORRORS OF VACCINE INDUSTRY.
Excerpts, THUG GATES CAREFULLY CONCENTRATING ON HIS LIES IN AN INTERVIEW ABOUT HIS CRIMINAL ACTS
CHINA TORTURING THEIR POPULATION WITH CONSTANT NEW "VACCINES" WHICH FAUCI/BIRX/GATES WHITEHOUSE IS TRYING TO DUPLICATE IN AMERICA
GATES RACKETEERING/ANTI-TRUST RACKET - WAS REVISED TO INCLUDE THE GOVERNMENT TO BE COMPLICIT IN THE RACKETEERING:
WHEN GATES GOT BUSTED FOR HIS RACKETEERING/ANTI-TRUST WITH MICROSOFT - WHICH HAD HE GONE TO PRISON AS HE SHOULD HAVE- INSTEAD OF BEING LET OFF WITH RELATIVELY LITTLE CONSEQUENCE
*AMERICA AND THE WORLD WOULD NEVER HAVE BEEN ATTACKED WITH THIS VIRUS HYSTERIA RACKET - MAKE A VIRUS/MAKE A VACCINE INDUSTRY THAT GATES CREATED WITH THE UN/WHO - SPRINKLED WITH merkel/EU buy and own a virus patent corporation
THEN TO MAKE "PANDEMIC BONDS" THAT CAN ONLY BE CLEARED OUT BY A "PANDEMIC"
Microsoft billionaire Bill Gates says his foundation is funding the construction of factories for seven coronavirus vaccine candidates.
GATES INVESTING BILLIONS OF DOLLARS BUILDING "VACCINE" FACTORIES IN CHINA – INVESTING BILLIONS IN CHINA - THE CONTINUING SAGA OF THE GATES/FAUCI/BIRX RUN WHITE-HOUSE TURNING AMERICA INTO A CONSTANT CHAMBER OF HORRORS OF VACCINE INDUSTRY.
Excerpts, THUG GATES CAREFULLY CONCENTRATING ON HIS LIES IN AN INTERVIEW ABOUT HIS CRIMINAL ACTS
CHINA TORTURING THEIR POPULATION WITH CONSTANT NEW "VACCINES" WHICH FAUCI/BIRX/GATES WHITEHOUSE IS TRYING TO DUPLICATE IN AMERICA
GATES RACKETEERING/ANTI-TRUST RACKET - WAS REVISED TO INCLUDE THE GOVERNMENT TO BE COMPLICIT IN THE RACKETEERING:
WHEN GATES GOT BUSTED FOR HIS RACKETEERING/ANTI-TRUST WITH MICROSOFT - WHICH HAD HE GONE TO PRISON AS HE SHOULD HAVE- INSTEAD OF BEING LET OFF WITH RELATIVELY LITTLE CONSEQUENCE
*AMERICA AND THE WORLD WOULD NEVER HAVE BEEN ATTACKED WITH THIS VIRUS HYSTERIA RACKET - MAKE A VIRUS/MAKE A VACCINE INDUSTRY THAT GATES CREATED WITH THE UN/WHO - SPRINKLED WITH merkel/EU buy and own a virus patent corporation
THEN TO MAKE "PANDEMIC BONDS" THAT CAN ONLY BE CLEARED OUT BY A "PANDEMIC"
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