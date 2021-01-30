Catedrática Martínez Albarracín en directo, sobre mRNA y vacunas

Que produce la vacuna en realidad? Como ya hemos dicho muchas veces, cambia el ADN humano! Puede producir varias cosas, desde desarrollar enfermedades crónicas a cielo y largo plazo, esterilidad en ambos sexos, pérdidas de embarazos, se transmitirá a los bebés de las personas vacunadas hasta la tercera generación, es decir, que una vez puesta, estaría vacunados los hijos que logres tener, si no quedas estéril! Y un largo etc.. No lo digo yo, sino los expertos!! No es ser alarmista, es informar.