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Catedrática Martínez Albarracín en directo, sobre mRNA y vacunas
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78 views • January 30, 2021
Que produce la vacuna en realidad? Como ya hemos dicho muchas veces, cambia el ADN humano! Puede producir varias cosas, desde desarrollar enfermedades crónicas a cielo y largo plazo, esterilidad en ambos sexos, pérdidas de embarazos, se transmitirá a los bebés de las personas vacunadas hasta la tercera generación, es decir, que una vez puesta, estaría vacunados los hijos que logres tener, si no quedas estéril! Y un largo etc.. No lo digo yo, sino los expertos!! No es ser alarmista, es informar.
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