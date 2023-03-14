Law of Attraction - God’s Messenger of Truth to You, LoA of Adults vs Children

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Original:https://youtu.be/fTfpo-nMauE
20090207 God's Laws - Law Of Attraction P1
Cut:
13m03s - 21m46s
Website:
https://www.divinetruth.com
“EVERYTHING SURROUNDING YOU, THAT IS HAPPENING TO YOU, EVERY SINGLE RELATIONSHIP IN YOUR LIFE, EVERY SINGLE PERSON, EVERY SINGLE EVENT, EVERY SINGLE PERSONALITY, EVERY SINGLE TRAUMA, EVERY SINGLE GOOD THING THAT HAPPENS IN YOUR LIFE IS ALL CREATED BY YOUR LAW OF ATTRACTION, BY YOUR SOUL CONDITION – AS AN ADULT.
AS A CHILD IT’S VERY MUCH YOUR PARENTS LAW OF ATTRACTION. AS PARENTS WE HAVE HUGE RESPONSIBILITY.”
@ 20m23s