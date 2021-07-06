© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Un paso al frente
Follow
1
Download MP3
Share
Report
20 views • July 06, 2021
Mesa redonda con el médico Manuel Jesús Rodríguez y el policía Rafa Navarro.
Mientras unos no se han enterado de la guerra, otros no se quieren enterar...y algunos la siguen desde el sofá, ellos dan un paso al frente y nos hablan desde primera línea de fuego sobre las dificultades que han tenido por salirse del discurso oficial.
Descubre más artículos y entrevistas sobre crecimiento personal y espiritual en nuestra web. Suscríbete a la Newsletter o síguenos en Instagram para estar al día: https://www.instagram.com/flippityflop.es/
www.flippityflop.es
Una revista online en un mundo patas arriba
Porque siempre hay otra opción
Mientras unos no se han enterado de la guerra, otros no se quieren enterar...y algunos la siguen desde el sofá, ellos dan un paso al frente y nos hablan desde primera línea de fuego sobre las dificultades que han tenido por salirse del discurso oficial.
Descubre más artículos y entrevistas sobre crecimiento personal y espiritual en nuestra web. Suscríbete a la Newsletter o síguenos en Instagram para estar al día: https://www.instagram.com/flippityflop.es/
www.flippityflop.es
Una revista online en un mundo patas arriba
Porque siempre hay otra opción
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.