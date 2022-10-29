a little song about masks, covid-19, mass vaccination and the like :)

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astra crispr genschere mrna spritzen song



Wach auf! Wake Up! Leg Deine Maske ab! Take Your Mask Off! Sei was Du bist! Be What You Are!

Text, Chords:

Wer die Maske trägt in verordneter Form dient der

G D7sus/G

Un-per-son dient der Norm

G

Wer die Maske trägt in vorbestimmter Form dient der

G D7sus/G

Un-per-son dient der Norm

G

Frage dich warum du diese Masken tragen musst

B C

Frag' dich bist Du dir und deinem inn'ren Wesen noch bewusst

G B

Hast Du's nötig, dich zu zeigen ähnlich wie ein Zirkusclown

E E7sus/F# E7/G# a7sus a7

Soll'n wir nur die Hälfte sehen deines Ausdrucks?

D7sus G

Soll'n wir uns nicht frei in unsere Seelen wieder schau'n

Dsus D G

Es ist Zeit, es ist Z eit, dass Du mal aufmuckst!

C D7sus (2) e e(b6) e

Wer die Maske trägt in verordneter Form

dient der Un-per-son dient der Norm

Wer die Maske trägt in vorbestimmter Form

dient der Un-per-son dient der Norm

Es ist Zeit, dass Du mal aufmuckst

A

Lass dir Alles nicht gefallen

C

Sie woll'n Dich immer doch nur zu 'was kriegen

G A7

Lass Dir deinen inn'ren Willen nicht verbiegen

F C

Lass es dir nicht gefallen

D

Sie wollen Dich als Mensch, als Mensch besiegen

F Dsus7 D7

Wer die Maske trägt in angesagter Form

der sieht harmlos aus ist konform

Wer die Maske trägt in angesagter Form

der sieht harmlos aus ist konform

Wer die Maske trägt und denkt er steuert super was dazu

B C

tut nichts Gutes, tut nichts Gutes

G3-7

er hilft nur dem "tanz" um eine uralt goldene Kuh

A C

der "tanz" um einen uralt-gold'nen Stier

G

"tanz" um "baal"

A

der International jetzt durchgezogen wird

C G

Götzendienst, Zwangsmarkiert,

A Ab

Durchgeimpft, genetischer Natur, sechs sechs sechs

Eb

666 666 in Reinkultur

F#(7#9) C#(7#9) D(7#9)

Wer die Maske ABLEGT hat es GUT gemacht

G C G

ist ein freier Mensch ist AUFGEWACHT

C D

Wer die Maske ABLEGT hat es GUT gemacht

C G

ist ein FREIER MENSCH ist ein FREIER MENSCH

A C

ist AUFGEWACHT, ist AUF_GE_WACHT!

A C G Gsus6 G Gsus6 G

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