IFQ92 - Émission du 17 mars 2022 avec Dr Olivier Soulier

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IFQ92 - Émission du 17 mars 2022 avec Dr Olivier Soulier
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10 views • March 18, 2022
17 mars 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions92:7
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 92e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Soullier, chercheur, médecin homéopathe et acupuncteur, spécialisé dans la « Médecine du Sens ». Il est aussi conférencier international, sa première conférence s'est intitulée “A quoi servent les maladies ?“ en 1988.
👉 Le site d'Olivier Soulier : https://www.lessymboles.com/great-reset-agenda-du-chaos/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• Chanson de Matthieu Côte - Qu'est-ce qu'ils sont cons :
https://youtu.be/Q84DpWK8S2o
https://odysee.com/@Chris_Le_Goy:0/qu-est-ce-qu-ils-sont-cons:e
• Présentation PowerPoint "L'Institut Berggruen, le think tank du XXIe siècle" : https://docs.google.com/presentation/d/1PiAOS4ByvSSM7UTnYrK8z3lRH-FmJTHx/edit?usp=sharing&;ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true
PDF : https://drive.google.com/file/d/1ijeelvIq55EpsvFOLwm_gJEBKiNsSRi7/view?usp=sharing
• Institut Berggruen, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Institut_Berggruen
• Institut Berggruen, le site : https://www.berggruen.org
• Institut Berggruen, ses membres : https://www.berggruen.org/people/group/the-berggruen-network/#.YGw4BWN9JyM.messenger
• BHL, ses 20 ans de guerre : https://www.francetvinfo.fr/monde/les-vingt-ans-de-guerre-de-bhl_24085.html
• Ruptures - Qui est Nicolas Berggruen, le milliardaire « philanthrope » qui a financé Sylvie Goulard ? : https://ruptures-presse.fr/actu/nicolas-berggruen-institut-milliardaire-philanthrope-sylvie-goulard
• France Culture - Nicolas Berggruen, le milliardaire qui veut "réformer" l’Europe et le capitalisme : https://www.franceculture.fr/economie/nicolas-berggruen-le-milliardaire-qui-veut-reformer-leurope-et-le-capitalisme
• France Inter - Nicolas Berggruen, le milliardaire qui chuchote à l’oreille de l'Europe : https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-11-janvier-2020
• Forbes - Nicolas Berggruen possède 2,9 milliards de dollars au 17.03.22 : https://www.forbes.com/profile/nicolas-berggruen
• Site de ToftH : https://tofth.org/the-work
• Journal du dimanche - Sylvie Goulard a été rémunérée à hauteur de 10.000 euros par mois par un think tank américain : https://www.lejdd.fr/Politique/lenigme-sylvie-goulard-pourquoi-a-t-elle-quitte-le-gouvernement-3371579
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• France Inter - Nicolas Berggruen, le milliardaire qui chuchote à l’oreille de l'Europe 11.01.20 : https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-11-janvier-2020
• Liste des participants au Forum de Davos 2014 : https://www3.weforum.org/docs/AM14/WEF_AM14_Media_Participants_List_kho257j.pdf
• Nicolas Berggruen et le WEF : https://www.weforum.org/people/nicolas-berggruen
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 92e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Soullier, chercheur, médecin homéopathe et acupuncteur, spécialisé dans la « Médecine du Sens ». Il est aussi conférencier international, sa première conférence s'est intitulée “A quoi servent les maladies ?“ en 1988.
👉 Le site d'Olivier Soulier : https://www.lessymboles.com/great-reset-agenda-du-chaos/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• Chanson de Matthieu Côte - Qu'est-ce qu'ils sont cons :
https://youtu.be/Q84DpWK8S2o
https://odysee.com/@Chris_Le_Goy:0/qu-est-ce-qu-ils-sont-cons:e
• Présentation PowerPoint "L'Institut Berggruen, le think tank du XXIe siècle" : https://docs.google.com/presentation/d/1PiAOS4ByvSSM7UTnYrK8z3lRH-FmJTHx/edit?usp=sharing&;ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true
PDF : https://drive.google.com/file/d/1ijeelvIq55EpsvFOLwm_gJEBKiNsSRi7/view?usp=sharing
• Institut Berggruen, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Institut_Berggruen
• Institut Berggruen, le site : https://www.berggruen.org
• Institut Berggruen, ses membres : https://www.berggruen.org/people/group/the-berggruen-network/#.YGw4BWN9JyM.messenger
• BHL, ses 20 ans de guerre : https://www.francetvinfo.fr/monde/les-vingt-ans-de-guerre-de-bhl_24085.html
• Ruptures - Qui est Nicolas Berggruen, le milliardaire « philanthrope » qui a financé Sylvie Goulard ? : https://ruptures-presse.fr/actu/nicolas-berggruen-institut-milliardaire-philanthrope-sylvie-goulard
• France Culture - Nicolas Berggruen, le milliardaire qui veut "réformer" l’Europe et le capitalisme : https://www.franceculture.fr/economie/nicolas-berggruen-le-milliardaire-qui-veut-reformer-leurope-et-le-capitalisme
• France Inter - Nicolas Berggruen, le milliardaire qui chuchote à l’oreille de l'Europe : https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-11-janvier-2020
• Forbes - Nicolas Berggruen possède 2,9 milliards de dollars au 17.03.22 : https://www.forbes.com/profile/nicolas-berggruen
• Site de ToftH : https://tofth.org/the-work
• Journal du dimanche - Sylvie Goulard a été rémunérée à hauteur de 10.000 euros par mois par un think tank américain : https://www.lejdd.fr/Politique/lenigme-sylvie-goulard-pourquoi-a-t-elle-quitte-le-gouvernement-3371579
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• France Inter - Nicolas Berggruen, le milliardaire qui chuchote à l’oreille de l'Europe 11.01.20 : https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-11-janvier-2020
• Liste des participants au Forum de Davos 2014 : https://www3.weforum.org/docs/AM14/WEF_AM14_Media_Participants_List_kho257j.pdf
• Nicolas Berggruen et le WEF : https://www.weforum.org/people/nicolas-berggruen
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