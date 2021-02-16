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Visatos Kelionės palinkėjimas Lietuviams
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203 views • February 16, 2021
Kur protas nepažįsta baimės ir žvelgia išdidžiai pakeltos galvos;
Kur pažinimas laisvas;
Kur pasaulis namų pertvarom nepadalintas;
Kur žodžiai kyla iš tiesos gelmių;
Kur visos pastangos rankas į tobulybę tiesia;
Kur skaidrios proto srovės nepaklysta įpročių dykynės smėlynuos nykiuos;
Kur dvasią Tu vedi pirmyn į nuolat kilnesnes mintis ir darbus;
Šios laisvės dausose, o mano Tėve, pabusti leisk Tėvynei mano!
Eilės - Rabindranathas Tagorė
Paimta iš knygos "Jogo autobiografija", Paramahansa Yogananda (1946)
Muzika - "Baltas paukštis", Vytautas Kernagis
Kur pažinimas laisvas;
Kur pasaulis namų pertvarom nepadalintas;
Kur žodžiai kyla iš tiesos gelmių;
Kur visos pastangos rankas į tobulybę tiesia;
Kur skaidrios proto srovės nepaklysta įpročių dykynės smėlynuos nykiuos;
Kur dvasią Tu vedi pirmyn į nuolat kilnesnes mintis ir darbus;
Šios laisvės dausose, o mano Tėve, pabusti leisk Tėvynei mano!
Eilės - Rabindranathas Tagorė
Paimta iš knygos "Jogo autobiografija", Paramahansa Yogananda (1946)
Muzika - "Baltas paukštis", Vytautas Kernagis
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