Как улучшить сервис Юга России?

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Анна Легенда призывает общепит Юга изменить потребительскую политику по отношению к заказчикам, стать более лояльными собственников ресторанов и кафе - это позвонит всему рынку зарабатывать намного больше.
Сегодня тысячи небольших мероприятий проводятся дома и в загородных домах, могли бы многие из них организовывать свои дни рождения и другие праздники в кафе и ресторанах.
Организация мероприятий и праздников
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