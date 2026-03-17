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L'Artista Italiano - Il Mito della Musica
Grafica (C) 2025 Mirko Persico
Autore: Bruno Celeste Tironi
Compositore: Mirko Persico
Interprete: Mirko Persico
Esecutore: Mirko Persico
Registrato nel mese di Novembre 2019 presso il Folinello.
(P) 2019 Mirko Persico (C) Persico, Tironi
Codice ISRC della traccia: ITJID2500109
Prodotto in Italia
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