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Π.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΩΝΙΑ. Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΕΤΕΥΧΘΕΙ ..
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165 views • May 11, 2021
««ΗΡΘΑΜΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΆ ΓΙΑ… ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ, ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
1)ΆΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2)ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΚΩΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΕΝΟΡΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3)ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΈΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΎΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
4)ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
..ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΑΓΜΑ…»
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ https://www.facebook.com/groups/689131881894376
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
https://www.facebook.com/people/Panagiotis-Apostolopoulos/100027021049673
1)ΆΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2)ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΚΩΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΕΝΟΡΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3)ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΈΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΎΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
4)ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
..ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΑΓΜΑ…»
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ https://www.facebook.com/groups/689131881894376
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
https://www.facebook.com/people/Panagiotis-Apostolopoulos/100027021049673
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