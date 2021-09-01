圣山的禁欲主义者. 禁慾主義者. 正統的

正統的 . 圣山的禁欲主义者。 Dionysius Tasits牧师写了一篇有关和尚Paisia的文章：“他听到了成千上万哭泣的孩子们的哭泣！”

老和尚Paisiy写道。

1984年是复活节后的几天，即4月11日午夜。上帝向我展示了一个可怕的异象。

我在两个罐子里放了两支蜡烛，并点燃了蜡烛。我为世界上经历过身体和精神上的痛苦并且已经死亡的人们点燃了蜡烛。

我看到了一个异象-尚未收割的麦田。我在麦田的篱笆上点燃了蜡烛，为死者祈祷。

在我的左边，我看到一个不平坦，陡峭而摇曳的田野，被一千个孩子的尖叫淹没了。即使是最残酷的人的心也无法忍受这些尖叫。

然后我听到一个声音说：“一片安静的麦田是一个死世界。大地在不断地震动和尖叫。这是堕胎留下的地狱。”

看到那是非常痛苦的。堕胎是在上帝面前的可怕罪恶。