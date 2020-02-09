Biblioteket backar – tar in Tinos bok om massinvandringen

Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172Biblioteket i Ekerö centrum har nu svängt och kommer att ta in Sanandajis bok Massutmaningen. Det berättar kommunens informationschef Johan Elfver till Nya Dagbladet.Igår rapporterade NyD om biblioteket i Ekerö centrum utanför Stockholm som vägrade att ta in nationalekonomen Tino Sanandajis bok Massutmaningen med hänvisning till att den ”stöder rasism, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna”. Den bibliotekarie som hänvisat till bokens olämplighet ville inte heller svara på frågor och menade att kommunens växel blivit ombedd att inte koppla fram samtal till henne."Man har omvärderat situationen"Men nu svänger alltså kommunen om den efterfrågade boken ifrån Sanandaji. Eftersom man bestämt på biblioteket att ingen där skulle uttala sig i frågan talade vi istället med kommunens informationschef Johan Elfver som vi blivit hänvisade till.Biblioteket har alltså gjort en ny bedömning och beslutat att köpa in den.– Eftersom intresset av att ta del utav den här boken har visat sig vara så stort, har biblioteket nu tagit beslutat att ta in boken för utlåning, berättar Elfver till Nya Dagbladet.Vad var det som fick er att inte ta in boken från första början? Ni pratade om att den skulle vara rasistisk och bryter mot demokratin.– Tyvärr så har det nog blivit ryckt ur sitt sammanhang. Det var absolut inte uppsåtet från bibliotekets sida. Utan det var ett utdrag ur biblioteksplanen, där framgår det vilken typ av böcker man köper in. Jag tror det felaktigt har tolkats som att Tino Sanandajis bok skulle vara det och det är det absolut inte. Det var absolut inte bibliotekets uppsåt eller mening att det skulle uppfattas på det sättet, så det är beklagligt, säger Johan Elfver.Johan Elfver vill också fastslå att det inte är förbjudet för bibliotekets medarbetare att uttala sig till media, och att Nina Sundberg inte ensam tog det första beslutet att inte ta in boken. Sådana beslut görs alltid tillsammans av bibliotekets grupp enligt Elfver.Per NordinFoto: montage/Tore Sætre/CC BY-SA 4.0