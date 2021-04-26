© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
VAXXED - O que não nos contam sobre as vacinas
Follow
1
Share
Report
28 views • April 26, 2021
A propaganda é esmagadora a favorecer a toma de vacinas pelas crianças.
Mas os grandes interesses que nos dominam escondem todos os problemas, doenças e mortes devidos à vacinação.
As crianças não vacinadas são mais inteligentes, têm menos doenças, quando adoecem é mais tarde do que as vacinadas e recuperam mais cedo.
Mas os grandes interesses que nos dominam escondem todos os problemas, doenças e mortes devidos à vacinação.
As crianças não vacinadas são mais inteligentes, têm menos doenças, quando adoecem é mais tarde do que as vacinadas e recuperam mais cedo.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.