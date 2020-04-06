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LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 21 03 2020 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ACADEMY OF INNER LIGHT
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11 views • April 06, 2020
#ARCHANGELS #GLOBALAWAKENING #DREAMSTATESRELOADED
GREEK LIVE BROADCASTING "DREAM STATES RELOADED" 21 03 2020 (43nd LIVE BROADCASTING) WITH VISIONARY AUTHOR POET HEALER KATERINA KOSTAKI (ONLY GREEK LANGUAGE)
*LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 21 03 2020 (43η ΕΚΠΟΜΠΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ARCHANGELIC CALENDAR /ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΝΤΟΡΙΝ ΒΕΡΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ.

ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΜΠΛΟΓΚ)/ARCHANGELIC CALENDAR BLOG ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΓΗΙΝΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ) ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ.
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.
ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΝΟΙΞΕΙ, ΜΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΝΕΕΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΕΣ ΠΙΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΙΝΑΛΕ.
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΩΔΥΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΕΙ ΔΟΝΗΤΙΚΑ.
ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΕΙΟΙ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΔΕΙΧΝΑΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
ΟΛΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.
ΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΟΥΝ ΟΣΑ ΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΘΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ, ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΖΗΤΑΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΓΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:https://archangeliccalendar.com/2020/03/21/the-final-seal-has-been-opened-this-is-not-a-drill-pleiadian-take-over-archangel-sablo/?fbclid=IwAR2fS_Ojr6TKfoZo8aQJd3bZW_H1Y-Y0HoWaF0I46gKQ046td0xKoeZTTd4


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Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED".
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

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*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8
*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7
*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4
*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6
*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3
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spiritualangelsarchangelskaterina kostakiacademy of inner lightpleiadiansarchangelic calendar
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