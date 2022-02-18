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Женщина в пункте, где её укололи, предъявляет претензии персоналу за свою намагниченность.
«...Как вы защититесь? — Или с оружием в руках, или только Духовно, с помощью Слова, с помощью Молитвы, с помощью сильной энергии. Только такая может быть защита» ( https://youtu.be/EXfbF62xBTo ).
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
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