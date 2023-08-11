ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ - "Αν δεν πληρώνεις για το προϊόν, είσαι το προϊόν"

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📍THE SOCIAL DILEMMA (2020) - ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ: Αυτό το ντοκιμαντέρ διερευνά τις επικίνδυνες ανθρώπινες επιπτώσεις της κοινωνικής δικτύωσης, με ειδικούς της τεχνολογίας να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις δικές τους δημιουργίες.
🔺Οι μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων από ανθρώπους της τεχνολογίας εκθέτουν την τρομακτική μας κατάσταση των υπηρεσιών που παρέχει η Big Tech.
🔺Είναι απλώς η καραμέλα που μας παρασύρει να τσιμπήσουμε. Μόλις εθιστούμε πουλάνε την ικανότητά τους να μας επηρεάζουν και να μας χειραγωγούν.
‼️Αμφισβητήστε τα πάντα, μην πιστεύετε τίποτα και να εξακολουθείτε να ερευνάτε...
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