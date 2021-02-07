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Доктор Ендрю Кауфман MD (США) та Юстина Волкер, співачка, автор пісень та громадський активіст з Польщі.
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51 views • February 07, 2021
Імпровізовано зорганізоване спілкування з доктором Ендрю Кауфманом MD (США) та чарівною Юстиною Волкер, співачкою, автором пісень та громадським активістом з Польщі.
Організувала це чудове спілкування неймовірна та осяйна Фіона Хайнс - журналіст та натхненник протестів проти пЛандемії у Великобританії! Величезна подяка за це всім і особливо Владові Куликову за допомогу з перекладом цієї зустрічі.
Не обійшлося і без певних технічних нюансів в силу оперативності та спонтанності організації інтерв"ю..
Але ми домовились обов"язково продовжити спілкування та співпрацю
Організувала це чудове спілкування неймовірна та осяйна Фіона Хайнс - журналіст та натхненник протестів проти пЛандемії у Великобританії! Величезна подяка за це всім і особливо Владові Куликову за допомогу з перекладом цієї зустрічі.
Не обійшлося і без певних технічних нюансів в силу оперативності та спонтанності організації інтерв"ю..
Але ми домовились обов"язково продовжити спілкування та співпрацю
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