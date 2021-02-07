Доктор Ендрю Кауфман MD (США) та Юстина Волкер, співачка, автор пісень та громадський активіст з Польщі.

Імпровізовано зорганізоване спілкування з доктором Ендрю Кауфманом MD (США) та чарівною Юстиною Волкер, співачкою, автором пісень та громадським активістом з Польщі.

Організувала це чудове спілкування неймовірна та осяйна Фіона Хайнс - журналіст та натхненник протестів проти пЛандемії у Великобританії! Величезна подяка за це всім і особливо Владові Куликову за допомогу з перекладом цієї зустрічі.

Не обійшлося і без певних технічних нюансів в силу оперативності та спонтанності організації інтерв"ю..

Але ми домовились обов"язково продовжити спілкування та співпрацю