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28.06.2021. Сто тысяч рублей за эксперимент на детях (Выпуск № 207 часть II (1)).
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6566 views • June 25, 2021
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Содержание:
02:45 Письмо слушателя. Сто тысяч рублей за эксперимент на детях.
03:41 СООБЩЕНИЕ ОТ БОГА. От Меня это было… Серафим Вырицкий. https://www.youtube.com/watch?v=hG-gxm4ziHo.
27:10 Чихачево. Беленов и Шалимов о старце Иоаникии. https://www.youtube.com/watch?v=N7Itdm3V7qc 2021.01.2.
Сегодня мы узнаем сколько будут платить за экспериментальную прививку на ребенке. Послушаем наставления иеросхимонаха Русской православной церкви Серафима Вырицкого, который почитается в православной среде как старец и прозорливец. Также послушаем интервью Беленова и Шалимова о старце Иоаникии.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:45 Письмо слушателя. Сто тысяч рублей за эксперимент на детях.
03:41 СООБЩЕНИЕ ОТ БОГА. От Меня это было… Серафим Вырицкий. https://www.youtube.com/watch?v=hG-gxm4ziHo.
27:10 Чихачево. Беленов и Шалимов о старце Иоаникии. https://www.youtube.com/watch?v=N7Itdm3V7qc 2021.01.2.
Сегодня мы узнаем сколько будут платить за экспериментальную прививку на ребенке. Послушаем наставления иеросхимонаха Русской православной церкви Серафима Вырицкого, который почитается в православной среде как старец и прозорливец. Также послушаем интервью Беленова и Шалимова о старце Иоаникии.
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