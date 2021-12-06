Specialistläkare: Hur mänskligheten hamnade i en COVID masshypnos

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Specialistläkare: Hur mänskligheten hamnade i en COVID masshypnos
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11 views • December 06, 2021
Marcel Westerlund, en svensk specialistläkare som boende på Nya Zeeland och de omständigheter som gjort att han varit tvungen att resa hem till Sverige. Marcel har intressanta erfarenheter att dela med sig av om den nya COVID-tiden vi lever i just nu. Inklusive kunskap om massformering (masshypnos) som OM vi bryter den kanske äntligen kan stoppa denna pandemi-galenskap.
Speglad från: MODIGA MÄNNISKOR AVSNITT 76 - MARCEL WESTERLUND
https://www.youtube.com/watch?v=y16SjhXXqps
Om du uppskattar det jobb Zoia gör, prenumerera på hennes YouTube-kanal https://www.youtube.com/channel/UC3juNv6QsEZ3XGuhNDC2oMg eller donera en Gåva till swish: 123 092 3631, BG: 378-3933.
Speglad från: MODIGA MÄNNISKOR AVSNITT 76 - MARCEL WESTERLUND
https://www.youtube.com/watch?v=y16SjhXXqps
Om du uppskattar det jobb Zoia gör, prenumerera på hennes YouTube-kanal https://www.youtube.com/channel/UC3juNv6QsEZ3XGuhNDC2oMg eller donera en Gåva till swish: 123 092 3631, BG: 378-3933.
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