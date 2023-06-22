Отличный разбор антиутопической концепции 15-минутного гетто, в которые нас хотят поместить глобальные упыри

15-МС напрямую увязан с цифровой валютой центральных банков. Только если им удастся отменить кэш и ввести "CBDC" - только в этом случае смогут привязать горожан к придомовой зоне.

"...При выходе пользователя за пределы раcстояния так наз. «15-минутного города» (это ещё одно из нововведений глобалистов), т.е. при отдалении от своего жилья дальше, чем можно переместиться за такое время, — деньги «отключаются», также нельзя купить билет для поездки в другое место вне предписанного индивидууму места проживания, — аналога простудного «локдауна» («клоунада», при перестановке букв), самоизоляции, постоянного загона для рабов. Всё у такого населения будет «в кредит»: жильё, электровелосипед (максимум доступной роскоши) и т.д.

Давно подробно разработаны «лимиты» для жителей «системы CBDC»: например, допустимый так наз. «углеродный след» вследствие пребывания и жизнедеятельности данного человека на планете, — для большинства пользоваться автомобилем и общественным транспортом станет недоступно, а также продуктами животноводства и т.д. из-за превышения позволенного лимита выброса CO2 в атмосферу. Именно поэтому большинству также будет «предложено» перейти на потребление продуктов из насекомых, сверчков и прочих неподходящих и вредных для человеческого организма ингредиентов. И всё это «во имя якобы борьбы за экологию» на планете! Но на самом деле надо помнить, что это только предлоги и внешнее показное «оформление» деятельности глобалистов по порабощению человечества и чипированию, как их основного плана. Все демонстрируемые на публику как бы правдоподобные поводы в виде стремления «сохранить экологию», «борьбы против кризисов, опасных пандемий, глобального потепления», «установления лимитов на потребление», «соцрейтинга», системы «социальных кредитов» и т.д., воcпитывающих (дрессирующих) население, — это только промежуточные этапы порабощения и создание видимости, будто они в самом деле стремятся «делать добро». Чтобы большинству не к чему было придраться и заподозрить, что на самом деле их цель совсем иная.

— Главной целью глобалистов, точнее, действующих через них инфернальных существ, демонов, — является чипирование землян и таким способом полное уничтожение человечества как рода! С уловлением порабощённых душ в безсветные нижние ярусы. Не осознав этого, можно в самом деле подумать, что силами зла строится лишь «цифровой концлагерь», или узконациональный «новый иерусалим» с чипированными рабами, «новый мировой порядок», проводится швабовская «4-я промышленная революция» и т.д. Теории о «необходимости депопуляции для безбедного существования «элиты», обслуживаемой оставленным миллиардом рабов», и подобные, — это временные легенды для мотивации самих представителей лжеэлиты (чтобы они активнее выполняли волю контролирующих их демонов). Кто-то даже может решить, что он может якобы «пожить» и при таком обществе, пусть хоть в виде раба… но даже такие надежды тщетны. Всё намного хуже и опасней. Такой же участи подвергнутся и сами глобалисты, после выполнения ими своей роли: «И он сделает то, что всем … БОГАТЫМ (!) и нищим … положено будет начертание…» («Откровение», 13:16)..."

(Из статьи: "Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya ).

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