DR. CARRIE MADEJ A COVID-19 VAKCINÁRÓL - Transzhumanizmus #1

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A Facebook bejelentette, hogy minden oltásellenes megosztást törölni fog. Nemsokára elhallgattatják az igazságot, teljesen.



2020. december 07.

Dr. Carrie Madej egy oszteopátiás* belgyógyász orvos.

Két nagy orvosi rendelőt is irányított Georgia államban. Dr. Madejt mindig is lenyűgözték az oltások, és egész életében ezeket tanulmányozta.

Kutatásai arra késztették, hogy megkérdőjelezze a tanítottakat és a manapság előszeretettel reklámozott egyoldalú álláspontokat.

*Az oszteopátia az alternatív gyógyászat eljárásai közé tartozik. Nagy hangsúlyt fektet a relaxációs terápiára és a célzott terápiás intézkedésekre a tünetek megfelelő gyógyításához. Az oszteopátia abból indul ki, hogy ha az emberi szervezetben nem működik megfelelően a csont- és izomrendszer, ez pedig betegségek kialakulásához vezet.

Szinkront készítette: Heffner Attila, Spiritual Tv.