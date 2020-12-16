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DR. CARRIE MADEJ A COVID-19 VAKCINÁRÓL - Transzhumanizmus #1
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35 views • December 16, 2020
Ez a videó a facebook és társainál már sok helyen tiltólistás!
A Facebook bejelentette, hogy minden oltásellenes megosztást törölni fog. Nemsokára elhallgattatják az igazságot, teljesen.
2020. december 07.
Dr. Carrie Madej egy oszteopátiás* belgyógyász orvos.
Két nagy orvosi rendelőt is irányított Georgia államban. Dr. Madejt mindig is lenyűgözték az oltások, és egész életében ezeket tanulmányozta.
Kutatásai arra késztették, hogy megkérdőjelezze a tanítottakat és a manapság előszeretettel reklámozott egyoldalú álláspontokat.
*Az oszteopátia az alternatív gyógyászat eljárásai közé tartozik. Nagy hangsúlyt fektet a relaxációs terápiára és a célzott terápiás intézkedésekre a tünetek megfelelő gyógyításához. Az oszteopátia abból indul ki, hogy ha az emberi szervezetben nem működik megfelelően a csont- és izomrendszer, ez pedig betegségek kialakulásához vezet.
Szinkront készítette: Heffner Attila, Spiritual Tv.
A Facebook bejelentette, hogy minden oltásellenes megosztást törölni fog. Nemsokára elhallgattatják az igazságot, teljesen.
2020. december 07.
Dr. Carrie Madej egy oszteopátiás* belgyógyász orvos.
Két nagy orvosi rendelőt is irányított Georgia államban. Dr. Madejt mindig is lenyűgözték az oltások, és egész életében ezeket tanulmányozta.
Kutatásai arra késztették, hogy megkérdőjelezze a tanítottakat és a manapság előszeretettel reklámozott egyoldalú álláspontokat.
*Az oszteopátia az alternatív gyógyászat eljárásai közé tartozik. Nagy hangsúlyt fektet a relaxációs terápiára és a célzott terápiás intézkedésekre a tünetek megfelelő gyógyításához. Az oszteopátia abból indul ki, hogy ha az emberi szervezetben nem működik megfelelően a csont- és izomrendszer, ez pedig betegségek kialakulásához vezet.
Szinkront készítette: Heffner Attila, Spiritual Tv.
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