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Dr Shiva Ayyadurai "Why mRNA covid vaxx is a reductional approach to the immune system" (Macedonian subs)
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162 views • May 03, 2021
Д-р Шива Ајадурej, пронаоѓач на е-поштата, научник, инженер, едукатор - претставува визуелен приказ на тековниот редукционистички пристап што се користи со вакцината mRNA и зошто ни е потребна систематска имунологија.
„ -Кога започна проектот Човечки геном, знаевме дека еден црв има само 20 000 гени, па затоа претпоставувавме дека луѓето ќе имаат околу еден милион гени. Но, откривме дека луѓето исто така имаат околу 20 000 гени и ова создаде револуција во биологијата и да престане да се мисли дека гените се сè.
-Една од фасцинантните работи што ги откривме со ДНК-та е дека 95% од низата не кодира протеини, само 5% и ги покажува остатокот од ДНК кодовите за други видови рибонуклеински киселини, така што во основа се наоѓаме на нова смела граница.
-Моделот на имунолошкиот систем што денес се користи како основа за развој на вакцини е изведен од 100-годишен, едноставен модел на две оддели на имунолошкиот систем. Сепак, имунолошкиот систем е далеку посложен и антителата се само еден од многуте фактори важни за оркестрирање на имунитетот.
Вакцината мРНК „работи“ со тоа што се фокусира само на регулирање на антитела - без никакви грижи за другите аспекти на имунолошкиот систем, кои исто така треба да бидат модулирани заедно со активноста на антителата. Таквата унидимензионална интервенција без грижа за другите модулаторни фактори не е пристап кон биологијата базиранa на системи.
На сегашниот застарен модел на имунолошкиот систем му треба големо ажурирање во современиот свет на имунологијата на системите, со цел да ги поддржи специфичните потреби на секоја индивидуа за развој на здрав, силен и еластичен имунолошки систем за персонализиран и прецизен лек каде една големина не одговара на сите“. bitchute channel OD NAS ZA NAS
„ -Кога започна проектот Човечки геном, знаевме дека еден црв има само 20 000 гени, па затоа претпоставувавме дека луѓето ќе имаат околу еден милион гени. Но, откривме дека луѓето исто така имаат околу 20 000 гени и ова создаде револуција во биологијата и да престане да се мисли дека гените се сè.
-Една од фасцинантните работи што ги откривме со ДНК-та е дека 95% од низата не кодира протеини, само 5% и ги покажува остатокот од ДНК кодовите за други видови рибонуклеински киселини, така што во основа се наоѓаме на нова смела граница.
-Моделот на имунолошкиот систем што денес се користи како основа за развој на вакцини е изведен од 100-годишен, едноставен модел на две оддели на имунолошкиот систем. Сепак, имунолошкиот систем е далеку посложен и антителата се само еден од многуте фактори важни за оркестрирање на имунитетот.
Вакцината мРНК „работи“ со тоа што се фокусира само на регулирање на антитела - без никакви грижи за другите аспекти на имунолошкиот систем, кои исто така треба да бидат модулирани заедно со активноста на антителата. Таквата унидимензионална интервенција без грижа за другите модулаторни фактори не е пристап кон биологијата базиранa на системи.
На сегашниот застарен модел на имунолошкиот систем му треба големо ажурирање во современиот свет на имунологијата на системите, со цел да ги поддржи специфичните потреби на секоја индивидуа за развој на здрав, силен и еластичен имунолошки систем за персонализиран и прецизен лек каде една големина не одговара на сите“. bitchute channel OD NAS ZA NAS
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