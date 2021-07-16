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Villeneuve Loubet - Les résistants font l'Histoire pendant que les pleutres se déculottent
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Lionnel Lucas, maire de Villeneuve Loubet, le 14 juillet 2021
https://t.me/trottasilvano/3145
https://www.lelibrepenseur.org/pass-sanitaire-extraordinaire-discours-de-m-lionnel-luca-maire-de-villeneuve-loubet/
« Pass sanitaire » : extraordinaire discours de M. Lionnel Luca, maire de Villeneuve Loubet !
Homme courageux et raisonnable qui a parfaitement compris ce qui se passe et refuse de se taire. Il revient également sur toutes les contradictions de la gestion de cette crise sanitaire. Il attaque aussi avec virulence les fake niouzes des chaines médias officielles.
Le 14 Juillet 2021, à l’occasion de la célébration de la Fête Nationale, Lionnel Luca, maire de Villeneuve Loubet, revenait sur l’obligation d’un pass sanitaire à compter du 21 Juillet prochain, dénonçant une mesure discriminatoire et clivante dans une « Nation une et indivisible ».
« Si la jauge à 50 est maintenue, la municipalité annulera les manifestations de l’été qui sont ouvertes à tous ou à personne » a conclu le maire après un discours étayé sur les raisons de son opposition à ce principe.
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Homme courageux et raisonnable qui a parfaitement compris ce qui se passe et refuse de se taire. Il revient également sur toutes les contradictions de la gestion de cette crise sanitaire. Il attaque aussi avec virulence les fake niouzes des chaines médias officielles.
Le 14 Juillet 2021, à l’occasion de la célébration de la Fête Nationale, Lionnel Luca, maire de Villeneuve Loubet, revenait sur l’obligation d’un pass sanitaire à compter du 21 Juillet prochain, dénonçant une mesure discriminatoire et clivante dans une « Nation une et indivisible ».
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