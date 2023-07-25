Alerte, La théologie, Hyper Grace est Créée à Partir du Diable

Pourquoi pensons-nous que l’Hyper Grace est bonne ? Savez-vous que la bible vous dit qu’il n’y a pas de telles choses, et qu’il y a beaucoup d’avertissements ? Surtout quand vous pensez qu’une fois sauvé, vous pouvez revenir à ce que vous faisiez.





Voici quelques liens qui pourraient vous aider à prendre votre décision.





Chemin du Salut :

https://a-c-t-s.net/salvation-road.php#gsc.tab=0





Que se passera-t-il lorsque vous ferez partie des laissés-pour-compte ?

https://a-c-t-s.net/Q%20and%20A%20-%20Part%2003.php#gsc.tab=0





Pour insérer des sous-titres https://clideo.com/add-subtitles-to-video





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