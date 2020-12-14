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14.12.2020. Новости. Кто будет крепок в вере — не почувствует ни голода, ни жажды, и стихийные бедствия не коснутся его (Выпуск № 180 часть II (1)).
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5922 views • December 14, 2020
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Содержание:
00:28 Пророчества святого Гавриила Ургебадзе. Время антихриста близко.
4:27 БОГОРОДИЦА ПРЕДУПРЕДИЛА НАРОД О ПОКАЯНИИ. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МОНАХА ГЛЕБА О ПОКАЯНИИ. https://www.youtube.com/watch?v=sD65b7_vm8M.
14:47 Письмо слушателя. Фельдшер из Латвии. Убивает лечение, а не ковид-19.
Сегодня мы поговорим о пророчестве святого Гавриила Ургебадзе. Обсудим то, что надо уже сейчас вести подготовку к Страшному Суду, проговорим о покаянии и раскаянии. Послушаем мнение фельдшера из Латвии о лечении ковид-19.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:28 Пророчества святого Гавриила Ургебадзе. Время антихриста близко.
4:27 БОГОРОДИЦА ПРЕДУПРЕДИЛА НАРОД О ПОКАЯНИИ. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МОНАХА ГЛЕБА О ПОКАЯНИИ. https://www.youtube.com/watch?v=sD65b7_vm8M.
14:47 Письмо слушателя. Фельдшер из Латвии. Убивает лечение, а не ковид-19.
Сегодня мы поговорим о пророчестве святого Гавриила Ургебадзе. Обсудим то, что надо уже сейчас вести подготовку к Страшному Суду, проговорим о покаянии и раскаянии. Послушаем мнение фельдшера из Латвии о лечении ковид-19.
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