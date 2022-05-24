ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ: Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ!

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22 views • May 24, 2022





Αυτά λέει ο Μπίλ Γκέιτς. Είναι όμως έτσι;



Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για τον ΠΟΥ/ΟΗΕ, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν τη νέα τους Παγκόσμια Συνθήκη για την Πανδημία για να πάρουν τον έλεγχο του Συντάγματος κάθε χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται με κάθε κυβέρνηση μας για να διασφαλίσουν ότι όλοι θα τηρήσουν τη γραμμή.



Αυτή είναι η πραγματικότητα.



ΠΗΓΗ: Η οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς πανδημίες δεν θα είναι εύκολη, αλλά ο Μπιλ Γκέιτς πιστεύει ότι διαθέτουμε τα εργαλεία και τις στρατηγικές για να το κάνουμε εφικτό, πρέπει απλώς να τα χρηματοδοτήσουμε. Σε αυτή την προοδευτική ομιλία, προτείνει μια πολυεπιστημονική ομάδα Παγκόσμιας Αντιμετώπισης και Επιστράτευσης Επιδημιών (GERM), η οποία θα ανιχνεύει πιθανές επιδημίες και θα τις εμποδίζει να μετατραπούν σε πανδημίες. Επενδύοντας στην παρακολούθηση των ασθενειών, στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων υγείας, ο Γκέιτς πιστεύει ότι μπορούμε να "δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου όλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια υγιή και παραγωγική ζωή - μια ζωή χωρίς τον φόβο του επόμενου COVID-19".Αυτά λέει ο Μπίλ Γκέιτς. Είναι όμως έτσι;Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για τον ΠΟΥ/ΟΗΕ, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν τη νέα τους Παγκόσμια Συνθήκη για την Πανδημία για να πάρουν τον έλεγχο του Συντάγματος κάθε χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται με κάθε κυβέρνηση μας για να διασφαλίσουν ότι όλοι θα τηρήσουν τη γραμμή.Αυτή είναι η πραγματικότητα.ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=B5smctuV7-Q Keywords pandemiabillgatescovid19

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