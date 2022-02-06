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Dr Jane Ruby - Les embaumeurs trouvent des veines et des artères de vaXXés remplies de caillots caoutchouteux
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48 views • February 06, 2022
Telegram Chloe F. : https://t.me/chloefinfosofficiel/873
26.01.22 - CAILLOTS ET FIBRES APRÈS VACCINATION
Richard Hirschman, directeur de pompes funèbres et embaumeur, décrit au Dr Jane Ruby ses découvertes trouvées dans les veines et les artères de vaccinés décédés : des longs boudins (l'un de la longueur d'une jambe) faits de caillots sanguins et de tissu fibreux solide. 2021 est la 1ère année en 20 ans de carrière où il trouve ce type de boudin fibreux dans les veines des corps qu'il embaume.
https://t.me/artemisiacollegefloraison/1000
Complément sur les embaumeurs a rajouter; important. Des embaumeurs découvrent des veines et des artères remplies de caillots caoutchouteux jamais vus auparavant.
"Dans cette exclusivité mondiale, le Dr Jane Ruby rencontre Richard Hirschman, embaumeur et directeur de pompes funèbres certifié, qui révèle, pour la première fois, que des artères et des veines sont remplies de combinaisons de caillots sanguins non naturelles avec d'étranges matériaux fibreux qui remplissent complètement le système vasculaire.
De nombreuses victimes embaumées par M. Hirschman seraient mortes de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, un effet secondaire très souvent rapporté du vaccin Covid 19.
M. Hirschman rapporte qu'il a rencontré une résistance lorsqu'il a essayé d'embaumer ces patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, et qu'il a ensuite trouvé ces matériaux étranges et les a extraits des gros vaisseaux des corps. M. Hirschman rapporte également qu'il est passé de 50 % de ses cas embaumés présentant ces types de blocages à près de 80 % l'année dernière." [...]
👉 L'extrait de Stew Peter's show, sous-titré par Vivre Sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
2 février 2022 : https://odysee.com/@deepinfos:0/File293:0?r=6BySxfi7hUAVz8fCrXXuaojk4n7WsYz6
Deep infos : https://odysee.com/@deepinfos:0
@deepinfos
👉 Vidéo complète de l'interview (en anglais) :
29 janvier 2022 : https://odysee.com/@WWG1WGA:bb/worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-amp-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots%281%29:a
Interview du Dr Jane Ruby avec un "embaumeur" (thanatopracteur) - il n'a jamais vu cela auparavant, il retire des caillots "blancs" des cadavres qu'il doit traiter
👉 Vidéo & article sur le site du Dr Jane Ruby : https://www.redvoicemedia.com/2022/01/worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots/
26.01.22 - CAILLOTS ET FIBRES APRÈS VACCINATION
Richard Hirschman, directeur de pompes funèbres et embaumeur, décrit au Dr Jane Ruby ses découvertes trouvées dans les veines et les artères de vaccinés décédés : des longs boudins (l'un de la longueur d'une jambe) faits de caillots sanguins et de tissu fibreux solide. 2021 est la 1ère année en 20 ans de carrière où il trouve ce type de boudin fibreux dans les veines des corps qu'il embaume.
https://t.me/artemisiacollegefloraison/1000
Complément sur les embaumeurs a rajouter; important. Des embaumeurs découvrent des veines et des artères remplies de caillots caoutchouteux jamais vus auparavant.
"Dans cette exclusivité mondiale, le Dr Jane Ruby rencontre Richard Hirschman, embaumeur et directeur de pompes funèbres certifié, qui révèle, pour la première fois, que des artères et des veines sont remplies de combinaisons de caillots sanguins non naturelles avec d'étranges matériaux fibreux qui remplissent complètement le système vasculaire.
De nombreuses victimes embaumées par M. Hirschman seraient mortes de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, un effet secondaire très souvent rapporté du vaccin Covid 19.
M. Hirschman rapporte qu'il a rencontré une résistance lorsqu'il a essayé d'embaumer ces patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, et qu'il a ensuite trouvé ces matériaux étranges et les a extraits des gros vaisseaux des corps. M. Hirschman rapporte également qu'il est passé de 50 % de ses cas embaumés présentant ces types de blocages à près de 80 % l'année dernière." [...]
👉 L'extrait de Stew Peter's show, sous-titré par Vivre Sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
2 février 2022 : https://odysee.com/@deepinfos:0/File293:0?r=6BySxfi7hUAVz8fCrXXuaojk4n7WsYz6
Deep infos : https://odysee.com/@deepinfos:0
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👉 Vidéo complète de l'interview (en anglais) :
29 janvier 2022 : https://odysee.com/@WWG1WGA:bb/worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-amp-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots%281%29:a
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👉 Vidéo & article sur le site du Dr Jane Ruby : https://www.redvoicemedia.com/2022/01/worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots/
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