We gaan eraan!

Nou daar zitten we dan met ons goede gevaccineerde gedrag, want het is een kwestie van tijd en dan gaan we er dus allemaal aan! Niet gelijk hoor, het duurt even maar toch gaan we eraan!

Tja, de wappies moeten toch wat zeggen nu blijkt dat het overgrote deel van Nederland keurig is gaan vaccineren, dan raken ze een beetje in paniek en gaan ze nog raarder praten.

Het moet ook niet makkelijk zijn om te weten dat je straks zonder test of een prikkie nergens meer aan mag deelnemen.

Vervelend hoor. Toch maar even gaan vaccineren?