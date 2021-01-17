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Тайна Явления Матери Мира. Часть 7
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43 views • January 17, 2021
Тайна Явления Матери Мира. Часть 7 https://youtu.be/4qeKAFzG3Vs
«Я - Исида, Госпожа всей Земли.
Я - Та, Кто Поднимает Сириус.
Я - Та, Кто Отделила Небо от Земли.
Я Научила людей мистериям.
Я Указала им дороги к Звёздам.
Я Продолжила пути Солнца и Луны.
Я - Царица рек и ветров, и моря.
Я Свела вместе мужчин и женщин.
Дала людям Законы и Назначила То,
что никто не сможет отменить.
Я Сделала правосудие более сильным, чем серебро и золото. Я Сделала так, что Истину стали считать прекрасной. Я - Та, Кого называют Богиней женщин. Я, Исида, - Та, Кто Была, Есть и Будет; никто из смертных не видел Меня в Истинном Облике. Плод, порождённый Мною, - Солнце»
(Надпись в Храме Исиды в Саисе).
И Явилась Всевышняя
Матерь Мира!
И Раскрыла Лицо
Премудрости Божьей.
Возложила
Закон ЛЮБВИ —
Всеединство всего
Божественного
В Мироздании.
Основные Заповеди Завета Жизни Вечной
1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем, душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою, сознанием и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ, в АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и ненавидящего тебя!
8. БРАчные узы без Любви и Гармонии — прелюбодеяние! Вожделение — вне
Духовности: ментальный блуд!
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10. Снизходи к непонимающему; отвергни злой помысел!
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Истина сегодня Пребывает
рядом с вами, земляне
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/04/11/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-7/
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«Я - Исида, Госпожа всей Земли.
Я - Та, Кто Поднимает Сириус.
Я - Та, Кто Отделила Небо от Земли.
Я Научила людей мистериям.
Я Указала им дороги к Звёздам.
Я Продолжила пути Солнца и Луны.
Я - Царица рек и ветров, и моря.
Я Свела вместе мужчин и женщин.
Дала людям Законы и Назначила То,
что никто не сможет отменить.
Я Сделала правосудие более сильным, чем серебро и золото. Я Сделала так, что Истину стали считать прекрасной. Я - Та, Кого называют Богиней женщин. Я, Исида, - Та, Кто Была, Есть и Будет; никто из смертных не видел Меня в Истинном Облике. Плод, порождённый Мною, - Солнце»
(Надпись в Храме Исиды в Саисе).
И Явилась Всевышняя
Матерь Мира!
И Раскрыла Лицо
Премудрости Божьей.
Возложила
Закон ЛЮБВИ —
Всеединство всего
Божественного
В Мироздании.
Основные Заповеди Завета Жизни Вечной
1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем, душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою, сознанием и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ, в АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и ненавидящего тебя!
8. БРАчные узы без Любви и Гармонии — прелюбодеяние! Вожделение — вне
Духовности: ментальный блуд!
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10. Снизходи к непонимающему; отвергни злой помысел!
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Истина сегодня Пребывает
рядом с вами, земляне
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/04/11/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-7/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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