La Strategia - Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης για το Σκάνδαλο Novartis

Αποκαλυπτική έρευνα της ελβετικής τηλεόρασης για το σκάνδαλο Novartis: Η Στρατηγική της διαφθοράς.Οι τρεις μάρτυρες για το σκάνδαλο της Novartis μιλούν στην ελβετική δημόσια ραδιοτηλεόραση, προσφέροντας μια άμεση ματιά στη διαφθορά που έπληξε την Ελλάδα και όχι μόνο.

Η ενημέρωση από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά των Ελβετών δημοσιογράφων Μαρία Ροζέλι (Maria Roselli) και Μάρκο Ταλιαμπούε (Marco Tagliabue).

Το ντοκιμαντέρ των 77 λεπτών της ομάδας των δημοσιογράφων της εκπομπής Falò προβλήθηκε από το πρώτο κανάλι LA1 της ελβετικής ιταλόφωνης ραδιοτηλεόρασης RSI την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019.

Η Ροζέλι και ο Ταλιαμπούε προετοίμαζαν το ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο της Novartis πάνω από έναν χρόνο και ταξίδευσαν στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ για να μιλήσουν με τους όλους τους πρωταγωνιστές.





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