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Ukraine - Derrière les rideaux de fumée - 25.2.2022 — Slobodan Despot
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Titre original : UKRAINE, DERRIÈRE LES RIDEAUX DE FUMÉE 25.2.2022 — Le briefing avec Slobodan Despot
25 février 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=Sd7olqbE0u8
Antipresse : https://www.youtube.com/channel/UCk0bWHQsPy8soETgvv3AOOg
Description d'origine :
Où il est question de la première victime de la guerre, de la manière d'affronter les torrents émotionnels et de la nécessité de prendre une certaine hauteur face aux événements.
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25 février 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=Sd7olqbE0u8
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