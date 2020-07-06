Tomo remédio pra ereção, foi bom por um tempo, agora, me frustra, o que faço?

SaudeSexualidade 0 follower Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

24 views • July 06, 2020





• Tomo remédio pra ereção, foi bom por um tempo, agora, me frustra

• Às vezes perdia a ereção, saí de casa e percebi que a causa da minha Disfunção Erétil era o comodismo da ex-mulher, pode acontecer, né doutor?

Email:

Neste bloco, orientaremos um internauta, de 45 anos, que diz o seguinte: “Estou viúvo, mas namoro há um tempo. Esse problema de ereção já vem antes da esposa falecer, o pênis fica meia bomba, às vezes firma, às vezes não. Agora está pior, não tenho muita vontade como antes, tipo, aquele tesão. Minha namorada pensa que é com ela, mas a amo mais que tudo na vida. Já fui ao urologista, passou remédio para ereção, o qual foi bom por um tempo, agora, me frustra. Decidi não tomar mais, não quero viver assim. Fui até uma clínica, fiz exame no pênis que constatou estar tudo bem, o sangue flui normalmente. O médico disse que tem um problema numa válvula que escapa o sangue. Fiquei até feliz, pois falou que tinha conserto, porém, quando falou o preço do tratamento, nossa, muito caro, não posso. Meus exames de sangue estão todos bem. Doutor, na época de solteiro minha ereção não era boa, não conseguia ter ereção. Consegui depois de 3 dias de casado, aí foi uma bênção, mas agora estou aqui novamente preocupado com isso. Agradeço a atenção, espero uma resposta!” Orientaremos, também, um internauta, de 55 anos, que diz o seguinte: “Olá, de vez em quando perco a ereção na hora da transa. Acho que esse tipo de situação não está relacionado só com problema de saúde, no meu caso tem tudo a ver com a parceira, pois nessa idade, tanto o homem como a mulher, precisam de um estímulo maior na hora do sexo e isso minha ex-mulher não soube fazer. Eu saí de casa e fui morar com outra pessoa. Percebi que não tinha doença, a minha falta de ereção estava ligada ao comodismo da minha ex. O negócio dela era só penetração, não gostava de preliminares e isso é a parte mais importante na relação do casal, chegou ao ponto de perder todo o estímulo e tesão por ela, aí não há pau que fique de pé. Isso pode acontecer, não é doutor?” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para Compartilhe esse vídeo, outras pessoas poderão se beneficiar com as orientações dadas!• Tomo remédio pra ereção, foi bom por um tempo, agora, me frustra• Às vezes perdia a ereção, saí de casa e percebi que a causa da minha Disfunção Erétil era o comodismo da ex-mulher, pode acontecer, né doutor?Email: [email protected] Neste bloco, orientaremos um internauta, de 45 anos, que diz o seguinte: “Estou viúvo, mas namoro há um tempo. Esse problema de ereção já vem antes da esposa falecer, o pênis fica meia bomba, às vezes firma, às vezes não. Agora está pior, não tenho muita vontade como antes, tipo, aquele tesão. Minha namorada pensa que é com ela, mas a amo mais que tudo na vida. Já fui ao urologista, passou remédio para ereção, o qual foi bom por um tempo, agora, me frustra. Decidi não tomar mais, não quero viver assim. Fui até uma clínica, fiz exame no pênis que constatou estar tudo bem, o sangue flui normalmente. O médico disse que tem um problema numa válvula que escapa o sangue. Fiquei até feliz, pois falou que tinha conserto, porém, quando falou o preço do tratamento, nossa, muito caro, não posso. Meus exames de sangue estão todos bem. Doutor, na época de solteiro minha ereção não era boa, não conseguia ter ereção. Consegui depois de 3 dias de casado, aí foi uma bênção, mas agora estou aqui novamente preocupado com isso. Agradeço a atenção, espero uma resposta!” Orientaremos, também, um internauta, de 55 anos, que diz o seguinte: “Olá, de vez em quando perco a ereção na hora da transa. Acho que esse tipo de situação não está relacionado só com problema de saúde, no meu caso tem tudo a ver com a parceira, pois nessa idade, tanto o homem como a mulher, precisam de um estímulo maior na hora do sexo e isso minha ex-mulher não soube fazer. Eu saí de casa e fui morar com outra pessoa. Percebi que não tinha doença, a minha falta de ereção estava ligada ao comodismo da minha ex. O negócio dela era só penetração, não gostava de preliminares e isso é a parte mais importante na relação do casal, chegou ao ponto de perder todo o estímulo e tesão por ela, aí não há pau que fique de pé. Isso pode acontecer, não é doutor?” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para [email protected] ou ligue para (11) 3831-3882, e iremos responder, e esclarecer, suas dúvidas! E você pode assistir aos programas sobre Diagnósticos e Tratamentos das Disfunções Eréteis, na nossa web tv, saudesexualidadewebtv.com.br – 24 horas de orientação e prevenção! Keywords sexualpenisromeropintosaudealfredodisfuncaoeretilsexualidadesexopau

Show More