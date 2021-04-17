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Russische Zahlen nach Grigori Petrowitsch Grabowoi
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AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Russischer Mathematiker, Geistheiler und Gründer einer neuen religiösen Bewegung
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"Was sind Russische Methoden?"- Sie werden als Sammelbegriff für Methoden zur Bewusstseinslenkung und Manifestation von verschiedenen hellsichtigen Russen und Russinnen verwendet. Diese sind u.a. Gregori Grabovoi, Arcady Petrov, Igor Arepjev, Vadim Zeland, Vadim und Nadeshda Koroleva.
Alle gehen davon aus, dass wir energo-informative Systeme sind, die in der Lage sind ihre Realität durch Gedanken und die Verbindung zum Schöpferkraft zu steuern und zu bestimmen. Durch verschiedene Methoden der Bewusstwerdung, Reflektion und Visualisierung werden Verstand, Unbewusstes und die Seele auf ein Ergebnis ausgerichtet und dadurch in die Realität gebracht. Gregori Grabovoi hat hierfür zusätzlich ein System am Zahlen sowohl für die verschiedensten Krankheiten, wie auch für allgemeine Ziele veröffentlicht. Diese persönlich ausgewählten Zahlen werden dann sooft wie möglich rekapituliert und das Ergebnis visualisiert. Daher ist ein individuell zusammengestelltes Video ein weiteres Hilfsmittel auf dem Weg der Realisierung.
Im Grunde handelt es sich um eine russische Perspektive auf das Law of Attraction, dass hierzulange über den Film "The Secret" bekannt wurde.
Die Grundelemente sind hierbei jeweils:
- Festlegung einer Intention, die emotional und über verschiedene Kanäle mit einem verbunden ist
- Ausrichtung des Unbewussten wie Bewusstseins auf die Intention
- Beseitigung unbewusster Blocks und Widerstände
- Geduldiges, möglichst viele Sinneskanäle umfassendes Eintauchen in die gewünschte Realität
- Manifestation
Zahlen von Gregori Grabovoi:
Rettung und harmonische Entwicklung - 1784121
Frieden - 1001105010
Gesundheit für alle Menschen - 88888588888
Innere Güte, auch zu sich selbst - 97132185191
Negatives in Positives verwandeln - 1888948
Ewiges Leben - 1489999
Quelle: https://www.gestalt-universum.de/manifestation-methoden/russische-methoden
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Alle gehen davon aus, dass wir energo-informative Systeme sind, die in der Lage sind ihre Realität durch Gedanken und die Verbindung zum Schöpferkraft zu steuern und zu bestimmen. Durch verschiedene Methoden der Bewusstwerdung, Reflektion und Visualisierung werden Verstand, Unbewusstes und die Seele auf ein Ergebnis ausgerichtet und dadurch in die Realität gebracht. Gregori Grabovoi hat hierfür zusätzlich ein System am Zahlen sowohl für die verschiedensten Krankheiten, wie auch für allgemeine Ziele veröffentlicht. Diese persönlich ausgewählten Zahlen werden dann sooft wie möglich rekapituliert und das Ergebnis visualisiert. Daher ist ein individuell zusammengestelltes Video ein weiteres Hilfsmittel auf dem Weg der Realisierung.
Im Grunde handelt es sich um eine russische Perspektive auf das Law of Attraction, dass hierzulange über den Film "The Secret" bekannt wurde.
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Rettung und harmonische Entwicklung - 1784121
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Gesundheit für alle Menschen - 88888588888
Innere Güte, auch zu sich selbst - 97132185191
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