Svobodne šole po svetu, Ervin Lemark

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se je kot oče in član skupnosti, ki mu ni vseeno, v kakšnem svetu rastejo, živijo, se učijo naši otroci, aktivno vključil v iskanje in vzpostavljanje vzporednih sistemov, ki bodo po meri nas ljudi. Vzdržni, sonaravni, prijazni in predvsem dolgoročno uspešni. Ervin pravi: »Želimo svet za ljudi in skupaj ga lahko zgradimo. Hočemo skupnosti, a izobraževanje je temelj skupnosti. Dobri vzori iz vsega sveta so nam lahko vodilo pri delu in vzpostavitvi teh skupnosti in šol v njih. Delajmo dobro, etično, spoštljivo za naše otroke, za našo skupno prihodnost.«