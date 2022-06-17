Svobodne šole po svetu, Ervin Lemark

se je kot oče in član skupnosti, ki mu ni vseeno, v kakšnem svetu rastejo, živijo, se učijo naši otroci, aktivno vključil v iskanje in vzpostavljanje vzporednih sistemov, ki bodo po meri nas ljudi. Vzdržni, sonaravni, prijazni in predvsem dolgoročno uspešni. Ervin pravi: »Želimo svet za ljudi in skupaj ga lahko zgradimo. Hočemo skupnosti, a izobraževanje je temelj skupnosti. Dobri vzori iz vsega sveta so nam lahko vodilo pri delu in vzpostavitvi teh skupnosti in šol v njih. Delajmo dobro, etično, spoštljivo za naše otroke, za našo skupno prihodnost.«