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Πληρης συνοπτική καταγραφή της ψευτοπανδημίας που οδηγεί σε γενοκτονία
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605 views • May 08, 2022
Το βίντεο το πρωτοανέβασε το κανάλι Age of Truth
το οποίο φυσικά έπεσε επί τόπου από το ΥΤ.
Το "πήρα" από το κανάλι του Μαξ Ιγκαν εδω https://www.bitchute.com/video/D0RN8vHfEaTi/
και έχει ήδη ως τώρα πάνω από 142 χιλιάδες προβολές.
Στην ελληνική διαδικτυακή κοινότητα πρέπει να προκύψουν
περισσότερες καθότι πρόκειται για μια συνοπτική αλλά
και πλήρη καταγραφή της απάτης,της γενοκτονίας και
του σατανικού σχεδίου που συνεπάγεται όλη αυτή
η ιστορία για την ανθρωπότητα.
Πολλοί αφυπνισμένοι έχουν συνειδητοποιήσει αυτά που παραθέτει
η Κλαιρ Εντουαρντς, αλλά υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν αυτή την επίγνωση και γι'αυτο παροτρύνω να το προωθήσετε όλοι
όσο και όπου μπορείτε.
Ευχαριστώ
======
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https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=350625#p350625
το οποίο φυσικά έπεσε επί τόπου από το ΥΤ.
Το "πήρα" από το κανάλι του Μαξ Ιγκαν εδω https://www.bitchute.com/video/D0RN8vHfEaTi/
και έχει ήδη ως τώρα πάνω από 142 χιλιάδες προβολές.
Στην ελληνική διαδικτυακή κοινότητα πρέπει να προκύψουν
περισσότερες καθότι πρόκειται για μια συνοπτική αλλά
και πλήρη καταγραφή της απάτης,της γενοκτονίας και
του σατανικού σχεδίου που συνεπάγεται όλη αυτή
η ιστορία για την ανθρωπότητα.
Πολλοί αφυπνισμένοι έχουν συνειδητοποιήσει αυτά που παραθέτει
η Κλαιρ Εντουαρντς, αλλά υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν αυτή την επίγνωση και γι'αυτο παροτρύνω να το προωθήσετε όλοι
όσο και όπου μπορείτε.
Ευχαριστώ
======
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/ArelaIdeo
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/
το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908
το κανάλι μου στο odysee https://odysee.com/@vasoula2908:8
Τα κανάλια μου στο ΥΤ
https://www.youtube.com/user/vasoula2908
https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=350625#p350625
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