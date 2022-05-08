Πληρης συνοπτική καταγραφή της ψευτοπανδημίας που οδηγεί σε γενοκτονία

vasoula2908 848 followers Follow 5 Share Add to... Share Report

605 views • May 08, 2022



το οποίο φυσικά έπεσε επί τόπου από το ΥΤ.

Το "πήρα" από το κανάλι του Μαξ Ιγκαν εδω

και έχει ήδη ως τώρα πάνω από 142 χιλιάδες προβολές.

Στην ελληνική διαδικτυακή κοινότητα πρέπει να προκύψουν

περισσότερες καθότι πρόκειται για μια συνοπτική αλλά

και πλήρη καταγραφή της απάτης,της γενοκτονίας και

του σατανικού σχεδίου που συνεπάγεται όλη αυτή

η ιστορία για την ανθρωπότητα.



Πολλοί αφυπνισμένοι έχουν συνειδητοποιήσει αυτά που παραθέτει

η Κλαιρ Εντουαρντς, αλλά υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν αυτή την επίγνωση και γι'αυτο παροτρύνω να το προωθήσετε όλοι

όσο και όπου μπορείτε.



Ευχαριστώ





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https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=350625#p350625 Το βίντεο το πρωτοανέβασε το κανάλι Age of Truthτο οποίο φυσικά έπεσε επί τόπου από το ΥΤ.Το "πήρα" από το κανάλι του Μαξ Ιγκαν εδω https://www.bitchute.com/video/D0RN8vHfEaTi/ και έχει ήδη ως τώρα πάνω από 142 χιλιάδες προβολές.Στην ελληνική διαδικτυακή κοινότητα πρέπει να προκύψουνπερισσότερες καθότι πρόκειται για μια συνοπτική αλλάκαι πλήρη καταγραφή της απάτης,της γενοκτονίας καιτου σατανικού σχεδίου που συνεπάγεται όλη αυτήη ιστορία για την ανθρωπότητα.Πολλοί αφυπνισμένοι έχουν συνειδητοποιήσει αυτά που παραθέτειη Κλαιρ Εντουαρντς, αλλά υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν αυτή την επίγνωση και γι'αυτο παροτρύνω να το προωθήσετε όλοιόσο και όπου μπορείτε.Ευχαριστώ======Email και paypal μου : [email protected] facebook https://www.facebook.com/arela.ideo twitter https://twitter.com/ArelaIdeo το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/ το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908 το κανάλι μου στο odysee https://odysee.com/@vasoula2908:8 Τα κανάλια μου στο ΥΤ Keywords genocidecovidplandemic

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