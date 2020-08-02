140 Médicos por la verdad - España

140 médicos de España declaran la verdad sobre el coronavirusDirecto realizado el 25 de Julio de 2020 en la rueda de Prensa de Médicos por La Verdad. Con los siguientes ponentes: – Dra. Natalia Prego Cancelo – Dr. Rafael Gazo Lahoz – Dra. María José Martínez Albarracín, – Dr. Angel Ruiz-Valdepeñas Herreros – Dr. Heiko SchöningTemas Tratados y ConclusionesNo son recomendables las mascarillas.No es recomendable el confinamiento de personas sanas.Los test no son confiables por lo tanto tampoco las estadísticas de contagiados.El número de muertes tampoco es confiable porque, aunque los pacientes tuvieran coronavirus, en general mueren a causa de otras patologías.Miles de personas murieron por tratamientos equivocados recomendados por la OMS, principalmente al comienzo.Luego de las autopsias en Italia se supo que murieron por coágulos e inflamación pulmonar por lo que sí son recomendables anticoagulantes y antiinflamatorios.Aunque la OMS no lo admita, técnicamente ahora la epidemia ya terminó porque bajó drásticamente la mortalidad.El único estudio para evaluar las vacunas contra la gripe y el coronavirus es un estudio del Pentágono de EE. UU. De 2020 que descubrió que la vacuna contra la gripe AUMENTA los riesgos del coronavirus en un 36%.Mensaje de Médicos por la verdadLa opinión médica no está siendo escuchada.No somos negacionistas y reconocemos la enfermedad.La curva de la c, del contagio y de la mortalidad bajó drásticamente.Los médicos opinamos con rigor científico, documentación y lo hacemos dando nuestro nombre y apellido.El dogmatismo es propio de la edad media, tenemos que superar esa etapa y cuestionarnos todo para que la ciencia avance.La transmisión es sólo por estornudo y tos de una persona que esté con síntomas, no por aire, ni por objetos, ni por agua, ni al hablar, ni por el aire acondicionado.Por lo tanto no es recomendable el uso permanente de guantes ni barbijos, que están provocando otras enfermedades de piel y respiratorias.El uso permanente de mascarilla produce enfermedades en las vías respitratorias altas y bajas, autocontaminación, proliferación de microorganismos, neumonía.No es necesario el aislamiento generalizado de la población sana, en la historia de la medicina siempre se aisló con buen criterio selectivamante sólo a los enfermos.Mueren muchas personas por no tener la atención médica correcta. Empeora aún más el cuadro el tenerlos aislados por varios meses, situación que es inmunodepresora.La OMS ha tenido una divulgación de la información totalmente irresponsable difundiendo estudios científicos no probados, lo cual está prohibido éticamente.Las cifras se difundieron de manera absoluta confunden a la población mundial. No suena igual decir que se murieron 500 personas que decir se murió el 0,0001 de un país.El dioxido de cloro tiene muy buena tolerancia, hay muchos testimonios de médicos y pacientes que revelan una gran mejoría en la salud, tiene amplio efecto anti infeccioso para virus, bacterias, hongos y parásitos. Bolivia ya autorizó oficialmente su uso y en España estamos solicitando que se inicie un estudio oficial para permitir su uso.La hidroxicloroquina tiene buenos efectos terapéuticos pero es un retroviral tiene muchos efectos secundarios adversos, cardíacos principalmente.Por el desacertado manejo de la situación en la gestión sanitaria, se provocaron innecesariamente muchas situaciones graves de salud, llegando en muchos casos hasta la muerte, por la falta de atención médica en la población, que podría haberse brindado sin problemas.Los test PCR no detectan virus infecciosos, sino que detecta una parte del material genético, pero podrían ser de virus de años anteriores, o restos virales de las vacunas de la gripe.Los llamados rebrotes no son enfermos en un 95%, aunque el PCR les haya dado positivo, son personas asintomáticas.Agrava la situación el hecho de que no se está proporcionando a los trabajadores de la salud los elementos básicos de protección.Es importante aclarar que la mayoría de los médicos que murieron tenían otras enfermedades previas, principalmente cardiovasculares,Lo mismo pasó con el resto de la población en general que falleció. El 93% tenía más de 80 años y sólo el 5% fueron tratados.No es un virus letal por si mismo, como puede ser el ébola o el patógeno del antrax. Puede agravar una situación previa de enfermedad, y si hay una falta de atención médica correcta, en ese caso puede provocarse la muerte.Las vacunas tienen que tener años de investigación en varias fases. No es necesario salir de forma inmediata e irresponsablemente con una vacuna de urgencia para un virus que no es letal....