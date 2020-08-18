Νοσηλεύτρια τινάζει στον αέρα κυβέρνηση και επίορκους ιατρούς / νοσηλευτές για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ απάτη της "πανδημίας"

Νοσηλεύτρια τινάζει στον αέρα κυβέρνηση και επίορκους ιατρούς / νοσηλευτές για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ απάτη του ΚΟΡΟΔΟΪΟΥ.

Η απάτη ξεσκεπάζεται μέρα με τη μέρα στην χρεοκοπημένη, υπό κατοχή Ελλάδα.

Αφιερώνεται σε όσους ακόμη ΤΥΦΛΑ υπακούν στην τηλεόραση, στον κάθε τσιόρδα, μόρδα, πέτσες, λέρες, χαρδιαλιάδες και το κακό συναπάντημα και έχουν την ψευδαίσθηση πως ζουν σε δημοκρατικό πολίτευμα. Μην ξεγελιέστε συν Έλληνες, ΟΛΟ το κυνοβούλειο είναι στο ΚΟΛΠΟ. Ακούσατε να διαμαρτύρεται κανείς από την αντιπολίτευση ;

Η συνέντευξη της ΛΙΟΝΤΑΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ νοσηλεύτριας στην Σφαγή (sfagi.gr) και στον αγωνιστή της ελευθερίας και της αλήθειας στον Ιωάννη Δεμερτζή. Από φόβο φίμωσης και λογοκρισίας από το "δημοκρατικό" Youtube, ανεβάσαμε την εκπομπή και εδώ.





ΥΓ Μην ξεχάσετε τα φίμωτρα (μάσκες) ΚΟΡΟΙΔΑ !!

ΥΓ2 Δεν είναι η αξία σου 150 € ως άνθρωπος, ΞΥΠΝΑ !

ΥΓ3 Επέστρεψε τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΦΟΒΟ που σου προπαγανδίζουν στο μυαλό ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. Πατώστε τις τηλεθεάσεις των βοθροκάναλων, ΜΗΝ τους ακούτε. Αν δεν τους δώσετε αξία (τηλεθέαση), εκείνοι θα αρχίσουν να τρέμουνε.

ΥΓ4 Δεν σου έχει μείνει τίποτα μέσα σου που να θυμίζει ΕΛΛΑΔΑ ;

ΥΓ5 Για όσους είναι στο κόλπο (πολιτικοί, ιατροί, φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακοποιοί, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι και ιεράρχες) ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ για την ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία των Ελλήνων και τις συνεχιζόμενες προσβολές στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τους αφιερώνουμε το γνωστό και απαράβατο ἄτη → ὕβρις → νέμεσις → τίσις.

ΥΓ6 Μετανοείτε αδερφοί μου, επιτρέψτε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να ξαναμπεί και πάλι στις καρδιές σας και να είστε ΒΕΒΑΙΟΙ πως ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ θα ξεμπερδέψουμε από όλους αυτούς που μας καταδικάσαν να ζούμε στην φτώχεια και στην εξαθλίωση, ξεπουλώντας πατρίδα, ιστορία, γλώσσα, αξιοπρέπεια και τον ΙΔΙΟ τον Ιησού Χριστό.

ΥΓ7 Η χούντα της "νέας" τάξης πραγμάτων θα καταπέσει ΑΝ ΟΛΟΙ μας δούμε το έργο "αλλιώς"... Τι λες ; Θα βοηθήσεις και εσύ να ξαναπάρουμε την ζωή (και την υγεία) στα χέρια μας ;