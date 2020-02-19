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5G APOCALYPSE - Documentario completo sui rischi del 5G (sottotitoli ITA)
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96 views • February 19, 2020
Un documentario integrale di Sacha Stone che espone la minaccia esistenziale del 5G all'umanità in un modo che non avremmo mai immaginato possibile!
CONDIVIDI tutto ciò che ti senti attratto ... usalo per colpire i tuoi burocrati locali, i tecnocrati, gli operatori sanitari, le agenzie del governo locale e federale e più di ogni altra cosa ... la tua famiglia e i tuoi amici. In questo film: esperti nello sviluppo di armi, biologi, biologi molecolari e cellulari, microscopisti del sangue, attivisti e buoni leader in prima linea. Sappiamo cos'è questa tecnologia: sappiamo come è stata concepita e sappiamo dove è destinata a portare persone e pianeta. Stiamo disegnando la linea qui .... e lo stiamo facendo con il pieno fuoco della coscienza. Sorgi Homo sapiens!
Titolo originale: 5G APOCALYPSE - THE EXTINCTION EVENT
Video originale: https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY
Tutti i diritti vanno all'autore del video originale
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Titolo originale: 5G APOCALYPSE - THE EXTINCTION EVENT
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