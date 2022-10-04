Nutriólogo Hugo Robin.- No es "edad", son "Ciclos de Operación".

Para poder entender mejor el estado de salud real en el que se encuentra el cuerpo humano, es mejor dejar aun lado el número llamado "edad" y mejor verlo desde la perspectiva de el número de "ciclos de operación" con que dicha maquina humana cuenta.

El objetivo es bien sencillo; a mayores "ciclos de operación" es necesario considerar y aplicar los hábitos de salud pertinentes para mantener a la maquina humana operando suave y fluidamente. Solo esto nos permitirá desarrollar y mantener una salud radiante.

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Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin