Nutriólogo Hugo Robin.- No es "edad", son "Ciclos de Operación".

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Para poder entender mejor el estado de salud real en el que se encuentra el cuerpo humano, es mejor dejar aun lado el número llamado "edad" y mejor verlo desde la perspectiva de el número de "ciclos de operación" con que dicha maquina humana cuenta.
El objetivo es bien sencillo; a mayores "ciclos de operación" es necesario considerar y aplicar los hábitos de salud pertinentes para mantener a la maquina humana operando suave y fluidamente. Solo esto nos permitirá desarrollar y mantener una salud radiante.
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Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin