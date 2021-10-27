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Δεν χωρά ανθρώπου νους όσα αποκαλύπτονται στο βίντεο αυτό.
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2654 views • October 27, 2021
Δεν χωρά ανθρώπου νους όσα αποκαλύπτονται στο βίντεο αυτό.
Η αλήθεια είναι οτι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή.
Γιατί όσα ακολουθήσουν μόνο σαν ΦΡΙΚΗ μπορούν να χαρακτηριστούν.
Θα παρακαλέσω όλους, να διαδώσουν αυτό το πολύτιμο βίντεο και να προετοιμαστούν για όσα αποκαλύπτονται πως ακολουθούν.
Ο άνθρωπος που τα αποκαλύπτει, εν γνώσει του ρισκάρει τη ζωή του.
23/10/2021
Η αλήθεια είναι οτι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή.
Γιατί όσα ακολουθήσουν μόνο σαν ΦΡΙΚΗ μπορούν να χαρακτηριστούν.
Θα παρακαλέσω όλους, να διαδώσουν αυτό το πολύτιμο βίντεο και να προετοιμαστούν για όσα αποκαλύπτονται πως ακολουθούν.
Ο άνθρωπος που τα αποκαλύπτει, εν γνώσει του ρισκάρει τη ζωή του.
23/10/2021
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