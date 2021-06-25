ΑΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΟΙΑΖΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΜΕ ΠΡΙΝ! «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)»

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ΑΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΟΙΑΖΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΜΕ ΠΡΙΝ! «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)»
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20 views • June 25, 2021
ΑΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΟΙΑΖΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΜΕ ΠΡΙΝ! «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)» https://ugetube.com/watch/R4uLvOnSULFyd1A , https://rumble.com/vj1m55-31988057.html .
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΜΗΠΩΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΟΙΜΟ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΧΑΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΘΑΙΝΑΜΕ ΑΥΡΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΥΓΑΜΕ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ...
...
ΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ (Ιωάν. 15, 13)»...
...
...ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΛΟΓΟ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΜΒΡΥΑ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΚΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΝΑΝ QR CODE ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666; https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb ... ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ https://www.brighteon.com/b733426f-87c3-4607-8a5b-5bfb71e676a0 ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ…
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΝΟΜΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΣ... Νόμος 3418: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Παράγραφος 4: Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ.
ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666… ΙΣΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΑ ΩΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΔΟΘΑΥΜΑΤΑ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ…
Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666" http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ; «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΜΗΠΩΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΟΙΜΟ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΧΑΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΘΑΙΝΑΜΕ ΑΥΡΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΥΓΑΜΕ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ...
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ΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ (Ιωάν. 15, 13)»...
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...ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΛΟΓΟ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΜΒΡΥΑ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΚΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΝΑΝ QR CODE ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666; https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb ... ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ https://www.brighteon.com/b733426f-87c3-4607-8a5b-5bfb71e676a0 ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ…
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΝΟΜΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΣ... Νόμος 3418: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Παράγραφος 4: Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ.
ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666… ΙΣΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΑ ΩΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΔΟΘΑΥΜΑΤΑ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ…
Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666" http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ; «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
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