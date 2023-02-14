99 LUFT BALLONS - 1984 THEY TELL YOU WHAT THEY ARE PLANNING IN THIS VERY SONG BY NENA - FROM GERMANY OF COURSE!

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THE DEVIL ALWAYS HAS TO TELL YOU WHAT HE IS DOING IN PLAIN SIGHT - HE IS A SADIST SO LOVES IT WHEN YOU SING ALONG TO YOUR OWN DESTRUCTION - HE IS THE PIED PIPER AND HUMANITY ARE THE RATS FOLLOWING THE TAIL OF THE NEXT ONE STRAIGHT TO THE SLAUGHTER LINE LEAD ALWAYS BY A JUDAS GOAT.
TIME TO WAKE UP GOOD PEOPLE! THE TIME IS NOW! YOU MUST NOT COMPLY AND DEMAND THE REMOVAL OF YOUR GOVERNMENTS AS THEY ARE ALL CORRUPT!