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Kovid Öldürmez - Tedavisi Öldürür ! İlaçlarla İnsanları Zehirliyorlar...
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46 views • December 15, 2020
● Birileri aklımızla alay ediyor!
● Bir şey dayatılıyor ve biz bunu olduğu gibi kabul ediyoruz.
● Bu bahsettiğiniz doktorlar kasislerden langur lungur geçen şoförlere benziyor.
● Doktorlar dayatılan tedaviyi uygulamasa ve hasta ölse cezai yaptırıma maruz kalabiliyor.
● Ama ilaçları verip ilaçların etkisiyle tedaviden bir şekilde ölürse...
● Rus doktorların kırsallardaki hayvanlarda denedikleri kovid testleri pozitif çıkmış.
Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu :
https://www.youtube.com/user/hamzayardimcioglu
@hamzayardimcioglu
KAYNAK :
Korkunç Plan! Her Şeye Hazır Olun! | Hamza Yardımcıoğlu
https://youtu.be/KHl3ZwzZUJ0
SÖZÜN GÜCÜ-1 08.12.2020 (COVİD-19 VE KÜRESEL DİZAYN)
https://youtu.be/rcjqgqK_mnA
● Bir şey dayatılıyor ve biz bunu olduğu gibi kabul ediyoruz.
● Bu bahsettiğiniz doktorlar kasislerden langur lungur geçen şoförlere benziyor.
● Doktorlar dayatılan tedaviyi uygulamasa ve hasta ölse cezai yaptırıma maruz kalabiliyor.
● Ama ilaçları verip ilaçların etkisiyle tedaviden bir şekilde ölürse...
● Rus doktorların kırsallardaki hayvanlarda denedikleri kovid testleri pozitif çıkmış.
Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu :
https://www.youtube.com/user/hamzayardimcioglu
@hamzayardimcioglu
KAYNAK :
Korkunç Plan! Her Şeye Hazır Olun! | Hamza Yardımcıoğlu
https://youtu.be/KHl3ZwzZUJ0
SÖZÜN GÜCÜ-1 08.12.2020 (COVİD-19 VE KÜRESEL DİZAYN)
https://youtu.be/rcjqgqK_mnA
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