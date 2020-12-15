Kovid Öldürmez - Tedavisi Öldürür ! İlaçlarla İnsanları Zehirliyorlar...

● Birileri aklımızla alay ediyor!● Bir şey dayatılıyor ve biz bunu olduğu gibi kabul ediyoruz.● Bu bahsettiğiniz doktorlar kasislerden langur lungur geçen şoförlere benziyor.● Doktorlar dayatılan tedaviyi uygulamasa ve hasta ölse cezai yaptırıma maruz kalabiliyor.● Ama ilaçları verip ilaçların etkisiyle tedaviden bir şekilde ölürse...● Rus doktorların kırsallardaki hayvanlarda denedikleri kovid testleri pozitif çıkmış.Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu :@hamzayardimciogluKAYNAK :Korkunç Plan! Her Şeye Hazır Olun! | Hamza YardımcıoğluSÖZÜN GÜCÜ-1 08.12.2020 (COVİD-19 VE KÜRESEL DİZAYN)