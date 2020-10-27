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Собираетесь вакцинировать ребенка? ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! О мутации гена MTHFR
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140 views • October 27, 2020
Рекомендуемые материалы:
• Все серии фильма “Правда о вакцинах” на нашем сайте (с описанием): https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/ или на нашем канале: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzS_8mcnIQMD_KIA7PBpdCFF5_mcSDwE
• Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат (аудио + текстовая версия):
https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
• Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей? (видео + текстовая версия):
https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/
• Другие материалы по теме "Вакцинация": https://medalternativa.info/tag/vaccines/
• Другие выступления Бориса Гринблата:
https://medalternativa.info/our/speak/
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• Все серии фильма “Правда о вакцинах” на нашем сайте (с описанием): https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/ или на нашем канале: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzS_8mcnIQMD_KIA7PBpdCFF5_mcSDwE
• Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат (аудио + текстовая версия):
https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
• Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей? (видео + текстовая версия):
https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/
• Другие материалы по теме "Вакцинация": https://medalternativa.info/tag/vaccines/
• Другие выступления Бориса Гринблата:
https://medalternativa.info/our/speak/
• Помочь проекту МедАльтернатива.инфо:
www.MedAlternativa.info/donate
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