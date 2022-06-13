ΣΙΩΠΗ: Η ιστορία των θυμάτων του εμβολίου COVID

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ΣΙΩΠΗ: Βίντεο των θυμάτων των εμβολίων που αποσιωπήθηκαν.
Στίχοι και φωνητικά από την Julie Elizabeth που είναι τραυματισμένη από εμβόλιο.
Παραγωγή από το προσωπικό του Ιδρύματος Ερευνών για την Ασφάλεια των Εμβολίων.
Αν δεν κλαίτε μέχρι το τέλος του βίντεο, δεν είστε άνθρωπος.
Βοηθήστε το να γίνει viral.
Τραγούδι μόνο στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4xJ1rQt9suQ
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