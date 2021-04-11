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L'AFFREUSE VÉRITÉ DES MESURES DU COVID 19
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12 views • April 11, 2021
Nick Hudson est un spécialiste de statistique et probabilité. Possédant une grande expérience il a été invité à s'exprimer sur la pandémie.
Une préoccupation constante concernant l'augmentation aigüe des menaces imminentes pour les droits et libertés civiles durement gagnés, l'ont amené à analyser les évènements et conséquences des mesures prises par les gouvernements du monde depuis le début de cette pseudo pandémie du Covid 19
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VIA TIPEEE : https://fr.tipeee.com/quantum-leap-traduction
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