Μις Μαρπλ (S6 E1) Το Σπίτι με τους Ιβίσκους (2013)

Η Μις Μαρπλ κάνει διακοπές πολύ μακριά από το Σαιντ Μέρι Μηντ, στο εξωτικό νησί της Καραϊβικής Σαιντ Ονορέ. Όλα φαίνονται ειδυλλιακά, όταν όμως μια γιορτή στο πολυτελές ξενοδοχείο με εξωτικά φαγητά, ποτά και επίδειξη μαγικών βουντού καταλήγει στον ξαφνικό θάνατο του ταγματάρχη Πάλγκρεϊβ, η Μις Μαρπλ καταλαβαίνει ότι ο θάνατος δεν οφείλεται σε έμφραγμα.



Παρά τις επιφυλάξεις του μεγιστάνα Τζέισον Ραφίλ, η Μις Μαρπλ τον καταφέρνει να γίνει ο βοηθός της στην αναζήτηση της αλήθειας και μαζί ξετυλίγουν το κουβάρι της απάτης και της «μαύρης μαγείας». Παρά την πεποίθησή της ότι θα ακολουθήσει κι άλλος φόνος, ο αρχηγός της Αστυνομίας της περιοχής αρνείται να την πάρει στα σοβαρά, μέχρι που δολοφονείται μια καμαριέρα του ξενοδοχείου και άλλος ένας ένοικος.



Ξαφνικά ύποπτος γίνεται ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ενοίκους του ξενοδοχείου και η Μις Μαρπλ αναλαμβάνει να βρει και να αποκαλύψει τον πραγματικό, επικίνδυνο δολοφόνο του παραδεισένιου νησιού.