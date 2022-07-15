Moderna autorisé pour les 6 mois à 4 ans, au Canada -- "Live" du 14 juillet 2022

Parce que je vous avais parlé qu'il était important de prendre du temps pour vous reposer, au cours de l'été 2022, j'ai ouvert en parlant de la bonne nouvelle empoisonnée des voyages pour les non-vaccinés, au Canada... et les conditions qui viennent avec:





https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1719





J'ai ensuite parlé de la Réunion annuelle des nouveaux champions 2022, du FEM qui se tient les 18 et 19 juillet 2022, presqu'en secret:





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4143





En passant, mon dernier blocage de 30 jours par Facebook se termine mais ceux qui me suivent ailleurs n'ont rien manqué.





Merci aux 10aines de milliers de personnes qui me suivent... partout ailleurs!





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Santé Canada a approuvé le vaccin de Moderna pour les jeunes enfants alors à près de 2 millions d'enfants de 6 mois à 4 ans pourraient devenir les nouvelles cibles commerciales de la riche transnationale étrangère.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4188





Côté ondes électromagnétiques pulsées et intelligence artificielle, on apprend que Nokia et LG s'associent à la 6G pour propulser l'Internet de tout... oui, c'est ça l'objectif: de TOUT.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4186





À propos du taux de base rehaussé à 2,5%, au Canada, je vous offre mon article qui va vraiment loin pour expliquer ce qui se passe, en ce moment:





https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1732





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Je tiens à vous rappeler que même si les temps sont éprouvants, vous n'êtes jamais seuls.





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S'il-vous-plaît, si vous le pouvez et le voulez, aidez-moi à éveiller.





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Par Interac: [email protected]

Q = Ton nom et R = Claude





Merci de m'accompagner.





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