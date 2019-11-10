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Atsakymai į klausimus. Internetinis (ne)saugumas - 2019 08 20
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2043 views • November 10, 2019
Masinėje žiniasklaidoje – informacijos badas. Todėl Anonimas LTAnon pasikvietė dar vieną Varliną iš tos pačios, pasaulinės žinių kūdros.
Atsakymai į žiūrovų klausimus.
4:10 Blogis prašo tolerancijos tam, kol įtvirtina savo viešpatavimą. Paskui jis imasi gėrio nutildymo.
4:28 Apie Lietuvą nekalbėkit! Lietuva – tai žemės bamba!
6:39 Vienoj vietoj prajuokino...sako, atsisakiau google, facebuck...o kur video dedat? Į jutubą! Ta pati paskyra netgi.
7:30 Ir man teko susidurt su kultūriniu marksizmu. Dvi merginos liepė patylėti...
8:07 O gal M.Juškauskas kartais pameluoja, kaip ir visi istorikai?
11:35 Apie gyvatės smegenis. Parietalinė akis.
13:10 Kultūrinis marksizmas – lėkšta charakteristika, nes neužkabina gilesniio liberalizmo.
14:07 Būtų įdomu išgirsti įžvalgas dėl ES, nes ES – tai ta pati TSRS...
18:17 Trampas, jo vaidmuo.
22:22 Ar JAV skola, kuri yra 74 trilijonai ir 17 milijardų, kažką reiškia?
24:26 Žydai dėl savo egoizmo ketina sunaikinti pasaulį...
Anonimas LTAnon2
27:17 Kodėl dvi raudonos piliulės?
28:46 Iš ko susideda google dirbtinis intelektas
34:30 Internetinio saugumo įrankis Privacy Tools
35:10 Windows 10 – privatumo košmaras
36:10 Kaip veikia masinis privačios informacijos rinkimas
42:10 Kaip apsaugoti savo elektroninius įrenginius ir saugiai bendrauti
50:30 Mikro ir Makro pasauliai. Fibonači skaičius
LTAnon
52:35 Ponas Džefri Epsteinas ir jo sala.
1:01:44 Bilo Klintono portretas Džefrio Epsteino apartamentuose.
1:04:22 Videoklipas "Kaip vaikams diegė neapykatą Tarybų Sąjungai (TSRS)"
Atsakymai į žiūrovų klausimus.
4:10 Blogis prašo tolerancijos tam, kol įtvirtina savo viešpatavimą. Paskui jis imasi gėrio nutildymo.
4:28 Apie Lietuvą nekalbėkit! Lietuva – tai žemės bamba!
6:39 Vienoj vietoj prajuokino...sako, atsisakiau google, facebuck...o kur video dedat? Į jutubą! Ta pati paskyra netgi.
7:30 Ir man teko susidurt su kultūriniu marksizmu. Dvi merginos liepė patylėti...
8:07 O gal M.Juškauskas kartais pameluoja, kaip ir visi istorikai?
11:35 Apie gyvatės smegenis. Parietalinė akis.
13:10 Kultūrinis marksizmas – lėkšta charakteristika, nes neužkabina gilesniio liberalizmo.
14:07 Būtų įdomu išgirsti įžvalgas dėl ES, nes ES – tai ta pati TSRS...
18:17 Trampas, jo vaidmuo.
22:22 Ar JAV skola, kuri yra 74 trilijonai ir 17 milijardų, kažką reiškia?
24:26 Žydai dėl savo egoizmo ketina sunaikinti pasaulį...
Anonimas LTAnon2
27:17 Kodėl dvi raudonos piliulės?
28:46 Iš ko susideda google dirbtinis intelektas
34:30 Internetinio saugumo įrankis Privacy Tools
35:10 Windows 10 – privatumo košmaras
36:10 Kaip veikia masinis privačios informacijos rinkimas
42:10 Kaip apsaugoti savo elektroninius įrenginius ir saugiai bendrauti
50:30 Mikro ir Makro pasauliai. Fibonači skaičius
LTAnon
52:35 Ponas Džefri Epsteinas ir jo sala.
1:01:44 Bilo Klintono portretas Džefrio Epsteino apartamentuose.
1:04:22 Videoklipas "Kaip vaikams diegė neapykatą Tarybų Sąjungai (TSRS)"
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