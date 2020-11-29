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Вакцина - ДНК - смерть!
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367 views • November 29, 2020
Есть такая молекула белка в нашем организме, которая называется Laminin.
Она находится в межклеточном материале, который связывает все внутренние
органы в единый организм. Это, своего рода, основа, фундамент. Своими
тремя короткими «веточками» она держится за другие такие же молекулы,
создавая эту основу, а длинной присоединяется к клеткам, фактически
прикрепляя органы к «основе».
Ламинин жизненно необходим, потому что он практически «склеивает» все
органы в единое целое — в организм.
А выглядит он так: похож на крест, не правда ли?
И ведь недаром эта молекула выглядит в форме креста, потому что Христос
на кресте соединил наши взаимоотношения с Богом воедино, как было
задумано изначально Богом ещё в Эдемском саду.
Когда наш ум и сердце не в ладах между собой — «ламинин» скрепляет их вместе, потому что сердце любит Его, а ум Его признает. Когда в семье муж и жена не в ладах между собой — «ламинин» не даст браку развалиться, если конечно оба, муж и жена, Его любят и признают. Так, совершенно непохожие друг на друга люди по всей земле, благодаря этому «ламинину», вере во Христа, распятого на кресте и воскресшего, объединяются и скрепляются в один вселенский организм.
Она находится в межклеточном материале, который связывает все внутренние
органы в единый организм. Это, своего рода, основа, фундамент. Своими
тремя короткими «веточками» она держится за другие такие же молекулы,
создавая эту основу, а длинной присоединяется к клеткам, фактически
прикрепляя органы к «основе».
Ламинин жизненно необходим, потому что он практически «склеивает» все
органы в единое целое — в организм.
А выглядит он так: похож на крест, не правда ли?
И ведь недаром эта молекула выглядит в форме креста, потому что Христос
на кресте соединил наши взаимоотношения с Богом воедино, как было
задумано изначально Богом ещё в Эдемском саду.
Когда наш ум и сердце не в ладах между собой — «ламинин» скрепляет их вместе, потому что сердце любит Его, а ум Его признает. Когда в семье муж и жена не в ладах между собой — «ламинин» не даст браку развалиться, если конечно оба, муж и жена, Его любят и признают. Так, совершенно непохожие друг на друга люди по всей земле, благодаря этому «ламинину», вере во Христа, распятого на кресте и воскресшего, объединяются и скрепляются в один вселенский организм.
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