Вакцина - ДНК - смерть!

Есть такая молекула белка в нашем организме, которая называется Laminin.



Она находится в межклеточном материале, который связывает все внутренние

органы в единый организм. Это, своего рода, основа, фундамент. Своими

тремя короткими «веточками» она держится за другие такие же молекулы,

создавая эту основу, а длинной присоединяется к клеткам, фактически

прикрепляя органы к «основе».



Ламинин жизненно необходим, потому что он практически «склеивает» все

органы в единое целое — в организм.



А выглядит он так: похож на крест, не правда ли?



И ведь недаром эта молекула выглядит в форме креста, потому что Христос

на кресте соединил наши взаимоотношения с Богом воедино, как было

задумано изначально Богом ещё в Эдемском саду.



Когда наш ум и сердце не в ладах между собой — «ламинин» скрепляет их вместе, потому что сердце любит Его, а ум Его признает. Когда в семье муж и жена не в ладах между собой — «ламинин» не даст браку развалиться, если конечно оба, муж и жена, Его любят и признают. Так, совершенно непохожие друг на друга люди по всей земле, благодаря этому «ламинину», вере во Христа, распятого на кресте и воскресшего, объединяются и скрепляются в один вселенский организм.